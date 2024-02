AMLO busca ‘blindar’ becas: ¿De que va la nueva reforma y a qué estudiantes beneficiará?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado un paquete de reformas ante el Congreso de la Unión, en su último año de Gobierno.

Se trata de 20 iniciativas que buscan proteger a comunidades originarias, dar prioridad al apoyo para personas adultas mayores y estudiantes, así como promover la prohibición del maltrato a los animales, entre otros temas.

Actualmente, el Gobierno de AMLO ofrece cuatro tipos de becas para estudiantes de nivel básico, medio superior y superior. Estas son la Beca Benito Juárez, Beca para el Bienestar de Educación Básica, Beca para el Bienestar Educación Media Superior y Superior, así como las Becas Elisa Acuña.

¿Qué dice la nueva iniciativa propuesta por AMLO para estudiantes?

Una de las iniciativas propuesta por el mandatario federal busca “Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles”.

El presidente explicó que las becas para estudiantes son importantes, para poder hacer la diferencia entre si un estudiante puede asistir a la escuela o no.

Por esto, se busca elevar a nivel constitucional la entrega de becas para estudiantes de todos los niveles.

“Convertir en derecho constitucional el que estudiantes de familias pobres puedan obtener becas para terminar sus estudios, porque para hacer efectivo el derecho a la educación no basta con dar acceso gratuito a los planteles escolares. Si las niñas, niños y jóvenes no tienen para comer, vestir y transportarse, simplemente no pueden estudiar, y en esas condiciones, un apoyo económico, una beca, por modesta que sea, puede hacer la diferencia entre ir a la escuela o quedarse al margen de la educación”, puntualizó el presidente en su discurso.

Si la iniciativa es aprobada en el Congreso de la Unión, las becas existentes quedarían blindadas de manera constitucional, por lo que sería ley la entrega de apoyos para miles de niñas, niños, adolescentes y adultos jóvenes que estudian en México.

En 2024, el monto de la Beca Benito Juárez depende del grado que cursa el beneficiario. Para estudiantes de educación básica y media superior se entrega un monto mensual de 920 pesos.

Para estudiantes de educación Superior, la beca es de 2 mil 800 pesos mensuales por becario.