Tiembla, Morena: Magistrado insiste en ratificar multa millonaria impuesta por INE

Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral federal (TEPJF), insiste en que se ratifique la multa de 61.5 millones de pesos que el INE impuso a Morena por fallas en la comprobación de gastos del proceso interno que derivó en la designación de Claudia Sheinbaum como su candidata presidencial.

La propuesta del magistrado fue dada a conocer este martes, luego de que hace unos días recibió en audiencia a Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE; y, por separado, a representantes del PAN.

Pese a los argumentos planteados por Gutiérrez Luna, el magistrado insiste que los argumentos de Morena para revertir la multa son infundados e inoperantes, y considera correcta la forma en que el INE impuso la multa, el 15 de diciembre pasado, así como la metodología que utilizó para llegar a la misma.

Morena argumentó que el INE violó en su perjuicio el principio de legalidad, al reciclar la matriz de precios para calcular su gasto. Acusó prácticas dilatorias del organismo y dijo que se vio rebasada su capacidad de respuesta por el sobreabundante número de observaciones recibidas.

También acusó que el INE le aplicó retroactivamente reglas de fiscalización que ni siquiera existían al inicio del ejercicio, lo que significó que sus “corcholatas” no podían conocer y mucho menos cumplir. Estimó que se le hicieron observaciones respecto a gastos que no contenían nombre, lema o emblema de los aspirantes de Morena ni del proceso interno.

Dijo que no hay certeza de que las actas que sustentan los gastos no reportados hayan seguido el procedimiento previsto en Ley, ni que las actuaciones para dar fe pública cumplan con la formalidad necesaria; Además, estimó que se le contabilizaron gastos de eventos que no organizó el partido y sobre los espectaculares señaló que no eran procedentes las observaciones al ser materia de procesos pendientes de resolución.

En torno a publicaciones en medios impresos, acusó falta al principio de congruencia, pues, por un lado, se dijo que atendían al tema de libertad de expresión y por otro consideró un beneficio al partido. También impugnó los gastos de transportación de las “corcholatas” y honorarios a 491 personas.

Aún no se sabe si el caso se incluirá en la sesión pública de la Sala Superior que se realizará este miércoles. Hasta las 20:00 horas en la lista pública de asuntos no aparecía.

Cabe recordar que el 17 de enero, el caso se retiró de manera abrupta de la lista de asuntos a resolver ese día. Ante el cuestionamiento del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado De la Mata dijo que los representantes de Morena pidieron audiencia para aclarar algunos puntos, a lo cual accedió.