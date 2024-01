AMLO no suelta el pique con Ernesto Zedillo y hasta le ‘dedicará’ libro

"Si fuese democrático, no hubiera hecho lo de convertir las deudas de unos tantos en cuenta pública”, dijo el presidente López Obrador. [Fotografía. Daniel Augusto/Cuartoscuro]

El presidente Andrés Manuel López Obrador no soltó el pique con el expresidente Ernesto Zedillo, ante los señalamientos del priista de que está en riesgo la democracia, y aseguró que la confunde con oligarquía.

“No coincidimos porque cuando él estuvo de presidente yo sostengo que no había democracia. Porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo, y él no gobernó para el pueblo, él gobernó para los de arriba”.

“Eso se llama oligarquía con fachada de democracia, discurso democrático, pero en los hechos es un gobierno faccioso, no es un gobierno que esté pensando en beneficiar al pueblo. Si fuese democrático, no hubiera hecho lo de convertir las deudas de unos tantos en cuenta pública”, dijo.

Destacó que por eso tiene apoyo de los de arriba, pues les entregó bienes nacionales, como los ferrocarriles, mientras que convirtió sus deudas en deuda pública mediante el Fobaproa. “Seguramente fueron los que lo invitaron (al foro de Actinver); cómo no lo van a apoyar si les entregó bienes del pueblo, de la nación, si los rescató en una crisis. Él es un representante de la oligarquía”.

Resaltó que para Zedillo el neoliberalismo es un modelo viable, pero para él no, aunque el disentir sí es parte de la democracia. “Eso sí tiene que ver con la democracia, que no haya pensamiento único. No es agarrarnos, como se decía antes, a piñazos”.

Además adelantó que en el libro que publicará en febrero –del cual no dio a conocer el título– llevará una dedicatoria para el expresidente priista. “Lo del presidente Zedillo lo trato, lo que pienso de él, en el próximo libro que ya a va a salir a principios de febrero”.

En la conferencia, López Obrador también fue cuestionado por las expresiones de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, quien reconoció que el actual gobierno había bajado los índices de pobreza.

“En lo personal, en lo afectivo, me dio mucho gusto saber que el ingeniero Cárdenas había hecho un reconocimiento a nuestro gobierno. Él es precursor de esta lucha, y que haga un reconocimiento ahora…Nos tocó recibir la estafeta de esta lucha iniciada por muchos hombres y mujeres, sí me da mucho gusto”.

Ante las críticas que lanzó a su gobierno, López Obrador había considerado a Cárdenas como “adversario”. De igual forma, expresó que si bien él no había querido participar en la cuarta transformación lo respetaba.