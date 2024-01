PAN enlista sus candidatos a diputados: Cabeza de Vaca lidera lista pese a ‘historial negro’

La dirigencia nacional del PAN aprobó su lista final de candidatos a diputados federales de representación proporcional, o por la vía plurinominal, entre los que figuran el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el ex panista y ex de Morena Germán Martínez Cázares, actual senador sin partido.

En la sede nacional del PAN trascendió que Martínez Cázares sería aspirante a diputado federal con las siglas del PAN, pero sin afiliarse.

También enlistó a los aún senadores Kenia López Rabadán y Julen Rementería; y los actuales diputados que buscan reelegirse en su curul, Jorge Romero y José Elías Lixa, entre otros.

En la Primera Circunscripción están César Israel Damián Retes, Paulina Rubio Fernández, Luis Agustín Rodríguez Torres, Rocío González Alonso, Francisco Pelayo Covarrubias, Verónica Pérez Herrera, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Eva María Vásquez Hernández, Luis Alberto Rivera Morales y Laura Inés Rangel Huerta.

En la Segunda Circunscripción figuran Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Nancy Aracely Olguín Díaz, Luis Enrique García López, Elizabeth Martínez Álvarez, Alan Sahir Márquez Becerra, Blanca Leticia Gutiérrez Garza, Víctor Manuel Pérez Díaz, Nubia Castillo Medina, Marcelo Torres Cofiño y Noemí Berenice Luna Ayala.

Por la Tercera Circunscripción van Julen Rementería del Puerto, Claudia Quiñonez Garrido, José Elías Lixa Abimerhi, Abril Ferreiro Rosado, Ernesto Sánchez Rodríguez, María del Rosario Guzmán Avilés, Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, Mirna López Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, Marisela Arellano Madrigal, Agustín Basilio de la Vega y Sergio Augusto Chang Lugo.

De la Cuarta Circunscripción, Kenia López Rabadán, Jorge Romero Herrera, Liliana Ortiz Pérez, Rodrigo Miranda Berumen, Genoveva Huerta Villegas, Víctor Adrián Martínez Terrazas, Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, Asael Hernández Cerón, Yesenia Galarza Castro y Pedro Ramos Martínez.

Y por la Quinta Circunscripción aparecen Tania Palacios Kuri, José Manuel Hinojosa Pérez, Teresa Ginez Serrano, Germán Martínez Cázares, Ana María Balderas Trejo, Armando Tejeda Cid, Julia Liceth Jiménez Angulo, Jorge Ernesto Inzunza Armas, Verónica Sánchez Gutiérrez e Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz.

La Comisión Permanente del Consejo Nacional panista aprobó también, por unanimidad, la designación de Xóchitl Gálvez Ruiz como candidata a la Presidencia de la República -que el próximo sábado le entregarán la constancia de ratificación- y la candidatura de Santiago Taboada para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, aprobó a Lorena Beauregard de los Santos como candidata al gobierno de Tabasco; a Renán Barrera Concha, como candidato a gobernador de Yucatán; y a Eduardo Rivera Pérez, como candidato a la gubernatura del estado de Puebla.