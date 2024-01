Ofrece Álvarez Máynez replicar el modelo de seguridad de NL

Visiblemente emocionado por su cierre de precampaña, que apenas duró dos semanas, Jorge Álvarez Máynez confió en que le bastarán tres meses de campaña para posicionarse como el favorito y ganar las elecciones presidenciales, para arrebatar el país de las manos de los criminales y que México no se “un infierno para las mujeres”.

“La nueva política ya llegó a México, y aunque les cueste (creerlo), en tres meses de campaña le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial. Este país va a tener presidente, va a tener gobierno y va a tener una nueva era de esperanza”, dijo.

En su discurso, el político zacatecano, de 38 años de edad, se dijo contento y entusiasmado de cerrar su precampaña en Nuevo León, y le recordó al PRI y al PAN que se equivocaron al pensar que Movimiento Ciudadano se quedaría sin candidato tras haber “sacado de la contentienda” a Samuel García.

“La vieja política pensó que sacando de la contienda a Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta electoral, pero no nos conocen, no saben de qué estamos hechos y no los conocen a todos ustedes, a las miles de personas que han encendido las calles y las redes con el fosfo fosfo”, señaló.

Cerca de las 18:20 horas llegó el aspirante presidencial, acompañado por el gobernador Samuel García, su esposa y precandidata a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, y el presidente municipal de la capital, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Previamente, se observó el arribo del líder nacional de MC, Dante Delegado, quien se dijo contento al ver a tanta gente reunida en la Explanada Cultural, ubicada a espaldas del Palacio de Gobierno, en el centro de Monterrey.

Álvarez Máynez dijo que “basta de que la gente tenga miedo, de que la gente viva con el dolor, de que no sepa qué va a pasar con su vida y con sus libertades; basta de que este país sea un infierno para las mujeres, de que los niños no puedan salir a la calle”.