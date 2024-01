Diputada del PRI denuncia a ‘Alito’ Moreno por violencia política de género y corrupción

La diputada federal del PRI, Monserrat Arcos Velázquez, presentó una denuncia por violencia política de género ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del dirigente priista, Alejandro Moreno Cárdenas, y del secretario de Finanzas y Administración del partido, Hugo Eduardo Gutiérrez.

En conferencia de prensa, la legisladora explicó que el motivo de su querella se debió a asuntos relacionados con “explotación, moches y corrupción”, de los cuales se negó a formar parte, lo que habría derivado en intimidaciones por parte de Hugo Gutiérrez, los cuales fueron ignorados por ‘Alito’ Moreno. Esto, pese a que denunció las irregularidades en su momento.

“Inició como un asunto de explotación, de moches y corrupción, del cual me quisieron hacer parte. Yo me negué, motivo por el cual a partir de esa fecha he vivido una serie de situaciones que lamento mucho, que no pensé jamás tener que vivir. Tengo 20 años de militancia en el partido, jamás he traicionado, nunca he dejado de trabajar por los ideales de nuestro partido”, declaró.

-A las y los priistas, y opinión pública:

Les informo que presenté una denuncia en el @INEMexico en contra de @alitomorenoc, pdte. del @PRI_Nacional, y Hugo Gutiérrez, srio. de Finanzas, por violencia política en razón de género.



Aquí las razones: pic.twitter.com/w29VRjgLzZ — Monse Arcos (@MonseArcosV) January 18, 2024

‘Alito’ buscaba quedarse con 32 millones del ONMPRI

Arcos Velázquez, quien era presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), explicó que en noviembre pasado, fue presionada por el secretario de Finanzas para modificar su programa de capacitación, que ofrecía con universidades como la UNAM y la ITAM, con el objetivo de reducir los costos en un 50 por ciento.

Lo anterior era para que el partido pudiera quedarse con la mitad del recurso (32 millones de pesos), a lo cual, dijo, se negó rotundamente. Sin embargo, a raíz de su respuesta, denunció que recibió amenazas de Hugo Gutiérrez Arroyo, quien le advirtió lo que sucedería si no acataba las instrucciones del “amigo”, refiriéndose a Alejandro Moreno Cárdenas.

“Primero fui abordada por el secretario de Finanzas con la finalidad de requerirme que el recurso. Al no tener una respuesta positiva de mi parte, yo busqué hablar con el dirigente de mi partido, tampoco me recibió, y pasados los días la Secretaría de Finanzas decidió utilizar los recursos bajo el esquema y con el proveedor que me habían propuesto, algo que es completamente ilegal”, detalló.

PRI habría nombrado a nueva presidenta del ONMPRI

Agregó que en diciembre, la dirigencia nacional del PRI convocó a una reunión del ONMPRI que le tocaba presidir, pero no fue convocada: “Ahí nos enteramos vía redes sociales que le habían tomado protesta a otra persona, y yo no he recibido notificación alguna”, reclamó.

“Por instrucciones de Moreno Cárdenas, Graciela Ortiz González, secretaria de Organización, y Jorge Meade, subsecretario de dicha área del partido, operaron el reemplazo de mi cargo como presidenta del ONMPRI, sin apego a los estatutos partidistas y con una total exclusión”, escribió en su cuenta de X.

-Además "Alito", por medio de @GOrtizGlez y @Jorge_Meade, sria. y subsrio. de Organización operaron mi reemplazo del ONMPRI, sin apego a los estatutos partidistas y con una total exclusión, situación que me enteré por vía redes sociales. pic.twitter.com/ZNpCo1KB4Z — Monse Arcos (@MonseArcosV) January 18, 2024

Pese a lo ocurrido, la diputada aseguró que no renunciará al Revolucionario Institucional, aunque sí lamentó que su partido le impidiera el acceso a la justicia, luego de presentar la queja correspondiente ante la Comisión de Justicia Parlamentaria.

En el lugar de Arcos Velázquez quedó la actual presidenta del ONMPRI, Xitlalic Ceja, quien fue diputada federal por el estado de Puebla y secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI en el mismo estado.