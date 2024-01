AMLO advierte: oposición busca colocar al próximo ministro

La oposición también tiene como estrategia el ganar la elección para poder colocar al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de ayer.

“Andan muy nerviosos nuestros adversarios, desesperados...Ellos sostienen como consigna que no estén pensando en la reforma al Poder Judicial: ‘¡No, no caigan en esa trampa de estar pensando en que lo que se busca es la reforma del Poder Judicial, no, lo que hay que hacer es ganar’, dicen los conservadores, porque este año se van a jubilar creo que dos ministros o uno y entonces, si no ganan ellos, los conservadores, la propuesta seguramente para ese nuevo ministro no les va a favorecer y entonces ya no tendrían los ministros necesarios para frenar todas las reformas constitucionales!”.

Para 2024, se jubilará el ministro Luis María Aguilar González, quien inició su periodo en 2009 y se ha caracterizado por votar en contra de las reformas y modificaciones impulsadas por el Ejecutivo.

Así, López Obrador sólo cuenta con tres ministros, de 11, afines a él: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, quien recién se integró al pleno.

Si bien él también propuso a Margarita Ríos Farjat y Luis Alcántara Carrancá, se ha desdicho de ellos, pues considera que no están con la cuarta transformación.

“Se requieren, para que no aplique la reforma, cuatro votos. Y ellos dicen: ‘ahora hay tres’. Si llega uno más, son cuatro y ya no van a poder reformar, ya no a la Constitución, a las leyes”.

Ante el freno que ha metido la Corte a sus iniciativas, López Obrador alista una reforma al Poder Judicial, la cual estará centrada en que tanto ministros como jueces y magistrados sean electos por la vía popular, al igual que los magistrados electorales.

“Es la única salida frente a la corrupción que impera en el Poder Judicial, no veo otra para limpiar, para reformar, para purificar el Poder Judicial, pues estoy planteando eso”.

López Obrador también consideró que, ante la próxima conclusión de las precampañas, habrá más ataques en su contra “hoy, y mañana, porque ya se les fue el tiempo”, aunque ni siquiera tienen imaginación.

“Ahora no sé qué les está pasando, están muy enojados, desesperados, porque son muy burdos”, dijo en referencia a un comunicador que lo llamó dictador.