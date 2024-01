‘Ya vamos de gane’: AMLO ‘aplaude’ críticas de Lenia Batres a la Suprema Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador abre la última conferencia ‘mañanera’ de la primera semana del año en Palacio Nacional. Está acompañado de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, quien dará un informe sobre el secuestro de 32 personas migrantes en Tamaulipas.

López Obrador dijo que Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, también dará información sobre cómo se encontró al grupo.

¿Qué pasó en la ‘mañanera’ de hoy 5 de enero?

AMLO celebra llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte

El discurso que dio Lenia Batres tras su investidura como ministra de la Corte ' va más acorde a lo que se da en un Estado autoritario', según especialistas. (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

López Obrador destacó que Lenia Batres es “una mujer con principios. con ideales, de lucha incorruptible verdadera defensora de la justicia”.

“Leí por ahí que ya le llaman ‘la ministra del pueblo’, y me acordé que a Francisco Villa lo llamaban ‘El centauro del norte, pero también ‘el revolucionario del pueblo’ por su origen. Le sacaron a Lenia un video de un pleito de uno de sus hijos en una vecindad, y me dio mucho gusto porque demuestra quién es Lenia: Es una mamá, una ciudadana, abogada que llega a la Suprema Corte y sabe lo que pasa en la calle, lo que pasa en las familias, no es de la élite y ya con eso vamos de gane”, destacó.

El mandatario aplaudió que durante su discurso, Lenia Batres criticó que sus compañeros ministros y ministras de la Corte siguen ganando más que él con lo que, afirmó, siguen violando la Constitución.

“¿Qué significa? Que Lenia no va a cobrar eso”, afirmó.

Así fue el secuestro de 32 personas migrantes en Tamaulipas

La secretaria de Seguridad explicó que durante la tarde del 30 de diciembre, un grupo armado interceptó un camión con 37 personas, de las cuales se llevaron a 32 (incluyendo a un bebé) en cinco camionetas.

“Sabemos por el testimonio de las víctimas que los llevaron por un camino de terracería durante 20 minutos, pasados los cuales los cambiaron a un autobús viejo. A bordo de esta unidad llegaron a una finca con una bodega y una casa donde fueron agrupados por familias y les quitaron artículos de valor y celulares”, explicó.

Rosa Icela Rodríguez detalló que los presuntos criminales tomaron fotos a las personas migrantes y que durante la madrugada del 31 de diciembre, realizaron llamadas a los familiares de los secuestrados para exigir dinero. De acuerdo con la funcionaria, en algunos casos sí se hicieron algunos depósitos.

El grupo fue puesto en un camión local de transporte de pasajeros y liberado en la carretera Reynosa-Tamaulipas el pasado 3 de enero. La secretaria de Seguridad dijo que esto se debió “ante el amplio despliegue de las Fuerzas Federales” para encontrar a las personas migrantes”.

‘Nos ofende’: Américo Villarreal rechaza que policías participaran en secuestro

Américo Villarreal, durante su participación en la conferencia 'mañanera' de este viernes 5 de enero. (Presidencia)

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, participó en la conferencia ‘mañanera’ y rechazó las versiones de que policías estatales estuvieron involucrados en el secuestro.

“En su momento, nos ofendió en el sentido del trabajo que se quiere desprestigiar de estas instituciones, que durante esta transformación se vuelcan a la seguridad de las personas”, comentó.

¿Qué dijo AMLO de los asaltos masivos en Tabasco?

El presidente López Obrador adelantó que el Gobierno de México enviará a elementos de la Guardia Nacional a Tabasco, esto ante la serie de asaltos que se reportaron durante la tarde del 4 de enero.

“Comentar que ayer hubieron robos en Villahermosa y que, con propósitos propagandísticos, hubo mucha difusión. De esto, decir a mis paisanos que se está hablando con el gobernador, con Carlos Merino, para apoyarlo (...) para que estén tranquilos, no va a suceder nada. Ya el secretario de la Defensa está actuando para reforzar la seguridad”, comentó.

El presidente agregó una posible causa de los hechos violentos en su estado natal es el reacomodo dentro de las bandas del crimen organizado.