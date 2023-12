AMLO aprueba que sume Sheinbaum a ex de PRI y AN

“La considero una mujer extraordinaria, honesta, inteligente, entonces no me pidan que yo dé mi punto de vista, porque no soy objetivo, puedo parecer seguidor, apoyador.", expresó López Obrador. [Fotografía. Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro]

Al tener cariño por ella, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró –en su conferencia de prensa– que no es objetivo frente a todo lo que haga Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la Presidencia en 2024.

“Todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum yo lo veo bien, todo lo veo muy bien. Mejor dicho, no soy objetivo, la tengo en muy buen concepto, no soy objetivo”, indicó.

Lo anterior, luego de que fue cuestionado por los políticos que estuvieron presentes durante la presentación de los 17 foros para redactar un plan de gobierno, entre los que estuvieron los expriistas Mariana Benítez, Alejandro Murat y el expanista Javier Corral.

“La considero una mujer extraordinaria, honesta, inteligente, entonces no me pidan que yo dé mi punto de vista, porque no soy objetivo, puedo parecer seguidor, apoyador. Y sí, tengo esa situación muy especial. Ofrezco disculpa, pero no soy objetivo, la quiero mucho y la considero una mujer honesta, trabajadora, preparada. Es la dirigente de mi movimiento y me siento muy orgulloso”, insistió.

Se le cuestionó si veía como buena decisión la suma de estos políticos, a lo que respondió de forma positiva.

“Sí, todo lo que ella hace es bueno. No lo veo mal”, aceptó.

Así, negó que estos personajes empañen el proyecto político que él comenzó.

El mandatario también solicitó a los medios de comunicación que ya no le hagan preguntas en torno a ella.

“Y ya no puedo seguir hablando, porque no vayan a pensar que estoy haciendo… proselitismo”, adelantó.

Agregó que con al exjefa de Gobierno el cariño es mutuo y “somos muy amigos”.

Durante la conferencia, también se le cuestionó si ya conocía el contenido del documento que la aspirante dejó a su secretario particular, Alejandro Esquer, la semana pasada que visitó Palacio Nacional, lo cual dijo no saber.

Aseguró que en ese encuentro no le pidió ninguna recomendación respecto de su precampaña, y agregó que él ya está por terminar su mandato, por lo que hasta deberían estar festejando.

“Yo ya termino, deberían de empezar ya a hacer las fiestas mis adversarios. Ya me voy, ya me faltan menos de 10 meses, ya que empiecen a hacer las posadas”, expresó.

López Obrador ha dicho que, una vez que concluya su encargo, se retirará totalmente de la vida política del país, y sólo se dedicará a escribir, pero las ediciones serán de forma esporádica.