Daneses llegarán a Oaxaca: Invertirán 10 mil mdd en el Corredor Interoceánico

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que uno de los diez polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec estará a cargo de una empresa danesa, la cual invertirá en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, 10 mil millones de dólares.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano detalló que el dinero estará destinado a la producción de hidrógeno verde, que sustituirá el uso de combustibles fósiles en embarcaciones modernas.

“Es un Fondo Económico de Dinamarca. Van a invertir en ese polo de desarrollo diez mil millones de dólares porque van a producir energía limpia, hidrógeno verde”, dio a conocer AMLO en Oaxaca.

“Todo esto se va a producir en el Istmo; estamos hablando de la era de la no contaminación, de todo lo que se está haciendo para evitar el cambio climático, entonces, ya está por firmarse este acuerdo. Ya no me va a tocar a mí ver terminada la obra, pero yo sí voy a dejar todo formalizado con los convenios. Esto va a ayudar mucho al Istmo”, abundó.

Asimismo, el titular del Ejecutivo confirmó que el Tren de pasajeros Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se inaugurará el viernes 22 de diciembre tras la rehabilitación de vías.

¿Qué líneas tendrá el Tren Interoceánico?

Línea Z : Esta línea tendrá una extensión de 214 kilómetros y cruzará el Istmo de Tehuantepec entre Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. Este tramo lleva un avance general del 90.44 por ciento y ofrecerá servicios de pasajeros y carga.

Línea FA : La Línea FA tendrá una extensión de 328 kilómetros e irá de Coatzacoalcos, Veracruz a Palenque, Chiapas. Este tramo también ofrecerá servicio de transporte de pasajeros a partir de marzo de 2024 .

Línea K : Esta línea será la más extensa del proyecto. Conectará Ciudad Ixtepec, Oaxaca con Ciudad Hidalgo, Chiapas -cerca de la frontera con Guatemala- a través de 476 kilómetros de vías. Este tramo estará listo hasta el 4to trimestre de 2024 .

De la Línea FA se desprenderá otra línea que conectará al Tren con la refinería y puerto de Dos Bocas.

Líneas del Tren Transístmico.

Además de una conexión con el Tren Maya, el Tren Transístmico conectará con los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Dos Bocas.