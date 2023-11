Xóchitl pide al FAM centrarse ya en la contienda

La precandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, celebró que el PAN, PRI y PRD hayan consolidado la coalición Fuerza y Corazón por México.

Después de que los tres partidos registraron de forma oficial la alianza ante el Instituto Nacional Electoral, dijo, desde Delicias, Chihuahua, que ahora se pueden concentrar en lo verdaderamente importante: “Una contienda muy fuerte”.

Gálvez Ruiz dio a entender que no se involucró en las negociaciones para que se lograra este pacto, aunque sí afirmó que habló con los tres líderes partidistas.

“Tenemos que ser generosos. Yo lo que le pedí a los presidentes es que todo mundo cediera, si cada quien se sentaba con sus posturas, no íbamos a acordar”, sentenció.

Al ser cuestionada sobre si ella se involucrará en las candidaturas de la alianza, sostuvo que prefiere enfocarse en otros temas.

“O me concentro a palomear candidaturas o me concentro a recorrer el país. Yo lo que he pedido es que se pongan a los candidatos más competitivos, aunque no estén cerca de los partidos”, expuso.

En cuanto a las molestias que ya se han generado, como la que hizo pública el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava , cuando le negaron la precandidatura a la Jefatura de Gobierno, Gálvez Ruiz dejó ver que buscará un encuentro.

A pregunta expresa sobre el decreto del presidente López Obrador sobre la creación de trenes de pasajeros, la aspirante se burló, al señalar que el mandatario no calculó las consecuencias.

Por otro lado, lamentó que no se le esté brindando suficiente atención a los campesinos mexicanos, lo que abre la puerta para que grupos criminales tomen el lugar del Estado.

“El campo está abandonado. Los programas se han recortado de una manera irresponsable, y yo tengo una preocupación: que la delincuencia organizada empiece a financiar el campo y tengamos una crisis, porque ellos no se van a andar con que… ahora sí que si no pagas, te quito tu tierra”, sentenció.

Finalmente, acusó a la Comisión Federal de Energía y a la Comisión Nacional del Agua de traficar el líquido en la zona.