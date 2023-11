Magistrade Jesús Ociel Baena y su pareja: ¿Dónde estuvieron antes de su muerte?

Le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja, Dorian Daniel Herrera, pasaron las horas previas a su muerte juntos, de acuerdo con videos captados por cámaras de vigilancia, que muestran el trayecto de la pareja desde el aeropuerto de Aguascalientes hasta la casa.

Las grabaciones muestran la llegada de Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja a la terminal aérea, su posterior salida y su arribo al domicilio en el residencial Punta del Cielo.

Las imágenes corresponden al 13 de noviembre, cuando le magistrade y su pareja regresaban de un viaje de tres días por Oaxaca, informó el periodista Ciro Gómez Leyva.

De acuerdo con las grabaciones, ambas personas llegaron a la 1:06 horas al domicilio ubicado en la calle Playa del Carmen, del residencial Punta del Cielo. En las imágenes se observa que Ociel Baena y Dorian Herrera descienden de su camioneta: abren la cajuela y cada uno baja su maleta.

De acuerdo con la hora estimada de muerte notificada en el certificado de defunción, Ociel Baena murió a las 2:30 horas, casi hora y media después de que llegaran al domicilio.

¿Cómo murió Jesús Ociel Baena y su pareja, según la Fiscalía de Aguascalientes?

Le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo habría sido asesinade por su pareja, Dorian Daniel, quien, de acuerdo con las primeras investigaciones, se quitó la vida minutos después.

Sin previo aviso a la familia, el fiscal de Aguascalientes declaró el pasado martes que Baena Saucedo habría recibido al menos 20 heridas provocadas por una navaja para afeitar.

La versión sugiere que hubo una discusión en la planta alta de la casa en la que se encontraron los cuerpos de las dos personas. En esa supuesta discusión habrían participado le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja.

La pelea continuó y se trasladó a la planta baja de la casa, particularmente a la sala, donde la policía encontró el cuerpo de le magistrade. Luego, su pareja atentaría contra su propia vida, aseguraron autoridades estatales.

No obstante, el fiscal admitió que dentro de la vivienda no había cámaras de seguridad, por lo que aún no se puede tener certeza de los hechos, aunque agregó que gracias a las 50 huellas de sangre encontradas en ambas plantas de la casa, fue que se llegó a la conclusión de que la muerte de Jesús Ociel Baena Saucedo fue un asesinato por parte de su pareja.

Jesús Ociel Baena y Dorian Daniel Herrera eran felices, aseguran familiares

Pese a la declaración del fiscal de Aguascalientes, amistades cercanas y familiares de Jesús Ociel Baena Saucedo y Dorian Daniel aseguran que su relación era sana y sus muertes tienen que ver con otros motivos, los cuales aún no son esclarecidos.

Cinthya Baena, hermana de le magistrade, declaró que hace cuatro días Jesús Ociel había recibido amenazas.

“No es cierto. Nosotros hablamos con ellos, mis papás siempre estaban al pendiente de ellos por las amenazas que habían recibido, que Ociel Baena- había recibido cuatro días antes (...) Ellos se querían mucho, eran muy felices”, compartió.

Las y los familiares de la pareja sostienen que las muertes de ambos fueron crímenes de odio y discriminación que no están siendo investigados.