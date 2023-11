“No somos cobardes, damos la cara por los nuevos libros texto”: titular de la SEP

En la SEP “no somos cobardes, damos la cara por los libros de texto, sabemos escuchar, pero sin exabruptos, sin gritos y podemos llegar a acuerdos”, porque para hacer esos libros “sí se escuchó a los maestros y a los padres de familia”, afirmó la secretaria de Educación, Leticia Ramírez.

La funcionaria respondió así a los gritos de la diputada del PRI, Cynthia López Castro, quien durante la comparecencia de la funcionaria ante la Comisión de Educación del Palacio Legislativo, le pidió “que renuncie por cobarde”, al no querer asistir al pleno de la Cámara de Diputados.

“Si no está preparada para el cargo renuncie”, le exigió la priista -aspirante a candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX por el Frente opositor-, quien con una pancarta con la consigna “Por el bien de los niños renuncie” interrumpió a la secretaria desde el inicio de su mensaje sobre el V Informe de Gobierno.

“Y sí, yo quemé sus libros y los volvería a quemar”, le dijo.

La diputada ex de Morena y ahora del PAN, Adela Ramos, de Chiapas, llamó a la funcionaria a ”ser águila y no patito, a no arrodillarse ante el gobierno, a defender la educación y dar la cara al pueblo. No es fácil dar el paso, pero te conmino a retomar tu esencia. A la educación se le defiende no de rodillas”.

Ante las insistentes descalificaciones del PRI y el PAN, la secretaria insistió que “nosotros no estamos acostumbrados a mentir, todo lo que se hizo con los libros no es inventado, todo se hizo con especialistas y vale la pena reconocer el trabajo porque son un verdadero avance y un cambio de paradigma”.

Informó que el huracán Otis dañó 445 escuelas en Guerrero y aseguró que ya se visitaron y se están atendiendo 370, por lo que en algunas ya se reiniciaron las clases.