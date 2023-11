“Ebrard no se dio cuenta de que Sheinbaum era favorita”: Xóchitl

Marcelo Ebrard nunca previó que la elegida para ser la candidata presidencial de Morena sería Claudia Sheinbaum, aseguró la abanderada de la oposición, Xóchitl Gálvez.

En un mensaje a medios después de un encuentro con simpatizantes en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la senadora aseguró que era sabido que la elegida sería la exjefa de Gobierno. “Él no se dio cuenta de que Sheinbaum era la favorita desde el día uno”.

Por esto mismo, la senadora panista le apostó al presidente Andrés Manuel López Obrador a finales de agosto que Sheinbaum sería la ganadora de la encuesta.

Reveló que buscó un encuentro con el excanciller antes de que decidiera su futuro político. Sin embargo, no se concretó nada.

“Hubo una invitación a que platicáramos, pero él siempre quiso esperar a tomar una decisión. Ya la tomó y yo lo respeto”, sentenció.

Asimismo, resaltó la labor que ha llevado a cabo el excanciller y aplaudió que siempre buscó hacer lo correcto.

“A Marcelo le tengo un reconocimiento… fue el único del gobierno que al menos tuvo intención en el tema del cambio climático, tenía posturas mucho más vanguardistas que el gobierno. Lástima que no pasó nada, pero al menos es un hombre bien intencionado”.

Por otro lado, anunció que mañana presentará su licencia ante el Senado, misma que ha insistido en que se hará efectiva a partir del 19 de noviembre, un día antes de que inicien las precampañas.

Finalmente, al ser cuestionada sobre los comicios en el Estado de México, donde Delfina Gómez quedó electa como gobernadora, Gálvez dijo que el problema fue que los ciudadanos no acudieron a las urnas, por lo que culpó al gobierno del presidente López Obrador, y omitió a la administración del priista Alfredo del Mazo.

La precandidata de la oposición fue cuestionada sobre la seguridad en el Estado de México, uno de los problemas más graves de la entidad. Expuso que lo que se necesita es una mayor inversión por parte de las autoridades federales. “Al gobierno no le importa la inseguridad, no le da recursos a los alcaldes, no le da recursos a los gobernadores”, acusó.

Aseveró que ella buscaría una estrategia diferente, en la que todas las entidades tengan recursos suficientes. “Hoy se decidió sólo darle recursos a las megaobras, y ahí se ven los resultados en el tema de inseguridad”, reprochó.