Samuel García se registra como precandidato de MC a la Presidencia: ‘Vamos a hacer historia’

Samuel García, gobernador con licencia en Nuevo León, llegó a la sede nacional de Movimiento Ciudadano para realizar su registro como precandidato a la Presidencia de la República antes del mediodía de este domingo 12 de noviembre.

El aspirante ingresó a la sede acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, así como su hija Mariel, entre gritos de “¡Presidente, presidente!” de parte de alrededor de un centenar de simpatizantes.

Acompañado del líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, Samuel García dijo que no cabía de la emoción, y que era un honor estar acompañado en este momento.

“Nos registramos porque estamos convencidos de que este 2024 pintará el futuro de México, y va a ser naranja... Este 2024, como lo logramos en Nuevo León, tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas. Vamos a demostrar como se hace política de la nueva, y estoy seguro que desde esta trinchera vamos a hacer historia”, dijo Samuel García.

El gobernador de Nuevo León agradeció a Dante Delgado y dijo que no lo iban a defraudar.

Enfatizó los motivos por los que se registraron a la contienda: “El PRI lleva 70 años de saqueó, decepción y robo, no les podemos dar otra oportunidad. El PAN ya tuvo dos sexenios y también fracasó y nos decepcionó: delincuencia, sangre y corrupción. Y hoy quienes tienen la oportunidad (Morena), vemos con decepción esa apuesta al pasado, que no representa a los jóvenes, que somos mayoría”.

Dijo que en Movimiento Ciudadano están convencidos de lo que se ha logrado en Nuevo León, Jalisco y Campeche, entidades que gobierna el partido naranja. Aseguró que en esas entidades están los motores del país, y ya hay argumentos para pedirle al país una oportunidad.

Otro aspecto que destacó fue que en Movimiento Ciudadano están acostumbrados a los “no se puede”, y que con los años han demostrado que sí, esto al ganar puestos en el Senado y posteriormente la gubernatura de Nuevo León.

“Hoy nadie me puede decir nada... vamos a ganar la Presidencia. Y que se agarren los morenos porque hoy empiezan las campañas de verdad, no las aburridas e ilegales de seis meses violando la Constitución. Hoy va a cambiar la dinámica porque sí van a haber ofertas decentes, no las que le dan pena a sus dirigentes, que madrean a ‘Alito’ y luego le piden perdón, o esas campañas donde no llenan estadios”, dijo Samuel García.

Aseguró que su campaña será de piso, con la gente. Que será alegre y dirigida a los jóvenes. “Si los jóvenes salen a votar no ganamos, arrasamos con todo y Cámara de Diputados”, aseguró.

Destacó que Dante Delgado tenía razón al no subirse a la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD), y que “ya van en picada”.

Movimiento Ciudadano dijo que es la primera vez en 24 años de historia que competirán por la Presidencia con su propia candidatura y no en coalición. De ahí la importancia de trabajar con un proceso interno y contar con personas como Samuel García, que es una de las principales figuras del frente político.

El partido dijo que cumple con todos los documentos solicitados, por lo que le entregaron su constancia de registro.

“Vamos con todo, vamos a hacer historia”, dijo previo al trámite de este domingo.

Anteriormente, el regiomontano acudió a la Basílica de Guadalupe. A través de redes sociales presumió su visita y posteó una publicación en la que dijo: “Agradecer por todas las bendiciones y a encomendarnos para lo que viene. Las amo, Mariana y Mariel”.

Información en desarrollo...