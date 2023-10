México apoyará a Cuba “con lo que sea necesario; si pide petróleo, claro que sí”; AMLO

“Entonces, en todo lo que podamos ayudar. Si nos dicen: ‘véndannos petróleo, porque no tenemos cómo adquirirlo’, claro que sí”, apuntó el mandatario. [Fotografía. Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro]

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó –en su conferencia de prensa– que México mantendrá todo el apoyo a Cuba, ante el bloqueo económico que padece, para lo cual no necesita pedirle permiso a ningún gobierno extranjero.

“En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba. Y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero, porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano”, remarcó.

“Entonces, en todo lo que podamos ayudar. Si nos dicen: ‘véndannos petróleo, porque no tenemos cómo adquirirlo’, claro que sí”, dijo.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre si eso no le traería conflictos con Estados Unidos, y ante el rumor que se dio respecto de que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EximBank) negó un préstamo a Pemex por 800 millones de pesos por el apoyo de México a Cuba.

El mandatario negó que sea un problema con Estados Unidos.

“No, son muy respetuosos de nosotros los del gobierno de Estados Unidos y el presidente (Joe) Biden. No nos tratan estos temas”, aseguró.

Además, recordó que Octavio Romero, director general de Pemex, desmintió dicho rumor en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, pues fue un acuerdo de la propia empresa mexicana de ya no solicitar el crédito.

Destacó que México está apoyando a Cuba, porque es partidario de la fraternidad universal.

“Esto también nos hace diferentes, y la verdad, me llena de orgullo que seamos distintos a los conservadores, no podemos ser iguales. Yo respeto a los que piensan de otra manera”, indicó.

“Nosotros llegamos aquí como un movimiento a favor de la justicia y del humanismo. Los que estaban aquí, no todos, desde luego, pero los mandones lo que buscaban siempre era el lucro, el provecho personal; lo que les interesaba era el dinero, su Dios verdadero es el dinero”, agregó.

La última cifra que dio el Presidente de médicos cubanos trabajando en el sistema IMSS-Bienestar fue de 806.

Se prevé que la próxima semana visite México el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, por el encuentro que está convocando López Obrador para abordar el tema migratorio.