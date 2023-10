¿Paro de trabajadores del Poder Judicial? Sindicato convoca a manifestación el 24 de octubre

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) amagó con realizar un paro nacional si el Poder Legislativo decide recortar el presupuesto del Poder Judicial.

A través de un video, Gilberto González Pimentel, secretario general del STPJF, dio a conocer las acciones que realizará el sindicato ante la “inquietud” de los trabajadores de ver afectados sus salarios, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que no afectará ni los sueldo ni las prestaciones de los trabajadores.

Las acciones que realizará el sindicato son:

Colocar mantas con consignas en los inmuebles de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal de toda la República.

Manifestación en la Cámara de Diputados el martes 24 de octubre, cuando comienza el Parlamento Abierto por el presupuesto de 2024.

Manifestaciones en el exterior de los inmuebles del Poder Judicial, sin afectar las labores.

De ser necesario, convocar a un paro nacional de labores.

“Estos son tiempos de unidad, tiempo de recordar que el Poder Judicial lo conformamos todos, sin importar el tipo de responsabilidades que tenemos encomendadas, desde nuestros compañeros técnicos y oficiales, notificadores, actuarios, auxiliares de sala y secretarios somos una misma fuerza de trabajo que día a día se empeña en servir a la sociedad mexicana”, dijo el líder sindicalista.

Gonzáles Pimentel también invitó a los trabajadores a vestir de blanco todos los días a partir del lunes 16 de octubre y estar atento a las actividades que organice el sindicato.

AMLO asegura que cancelación de fideicomisos al Poder Judicial no afectará las prestaciones de los trabajadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial no afectará ni los sueldo ni las prestaciones de los trabajadores y que la iniciativa de Morena solo se busca terminar con los privilegios de los ministros de la Corte.

El mandatario mexicano señaló que sus opositores han buscado desinformar y confundir a los trabajadores del Poder Judicial y les prometió que no habrá recortes ni reducción de salario.

“Están desinformando hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones. ¡No! Si el Poder Legislativo cancela esos fideicomisos no se afecta en nada a los trabajadores. Se afectará los privilegios de los de ‘arriba’, un ministro en México gana hasta 700 mil pesos mensuales. Es cortar el copete de privilegios, no afectar a los trabajadores”, sentenció.

“Decirles a los trabajadores que no deben preocuparse de nada, que no los quieran confundir diciéndoles que se van a quedar sin sus sueldos, sin sus prestaciones, ¡No! Es con los de arriba que han abusado muchísimo. No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, añadió.

Esta semana, legisladores de Morena, PT y PVEM aprobaron en comisiones reformas legales para eliminar 13 de los 14 fideicomisos que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los morenistas señalaron que los 13 fideicomisos contienen 15 mil 450 millones de pesos que deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, para que puedan ser asignados a los programas sociales y a las obras de infraestructura.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y eventual aprobación en el pleno la próxima semana.