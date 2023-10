Sale más caro reprimir que gestionar la migración en México, alerta especialista

"Constantemente el INM lo único que hace es agarrar y lanzar hacia atrás para que no lleguen, porque a México lo que le interesa es que no llegues (a la frontera)", expresó la especialista en entrevista para el programa La Silla Roja. [Fotografía. Especial]

México tiene que cambiar su política migratoria y regresar a un enfoque humanista, aseguró Nadine Cortés, consultora en gestión de políticas migratorias internacionales.

En entrevista para el programa La Silla Roja de El Financiero TV, la experta recordó que en un principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió dar un trato diferente a los viajantes, discurso que ha ido cambiando.

“Después cambiamos la política de manera inmediata y optamos por militarización de las fronteras, no sólo sur, sino también norte. Optamos por la represión, optamos por oprimir los flujos migratorios; entonces, como primera entrada, esta parte no se va a solventar”, sentenció.

En este sentido, agregó que “(en México) está saliendo mucho más inversión en reprimir que en gestionar y en potenciar exactamente el ingreso de estas personas (migrantes sumamente calificadas)”.

Además, señaló que la labor que ha implementado el Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido la de evitar que migrantes lleguen a la frontera con Estados Unidos.

“Los migrantes de arriba abajo. Constantemente el INM lo único que hace es agarrar y lanzar hacia atrás para que no lleguen, porque a México lo que le interesa es que no llegues. No importa, quédate en Aguascalientes, en Torreón, donde sea, pero no llegues hasta la frontera, porque mi misión en este punto es despresurizar a cualquier costo”, expuso.

Por esto, Cortés sostuvo que es necesario implementar políticas regionales que atiendan las causas de la migración, y entender por qué la gente se está viendo obligada a salir de sus países, ya que, a pesar de saber los riesgos que implica, deciden seguir saliendo.

“El 70 por ciento de las personas que decide salir sabe que está arriesgando la vida”, sentenció la experta.

Finalmente, señaló que se tienen que tener un nuevo plan para los migrantes que se están quedando en México, y se le tienen que destinar los fondos necesarios para darles un trato adecuado.