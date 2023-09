Felipe Calderón ‘funa’ a Samuel García: Esto se dijeron en redes sociales

Ni Samuel García se salva de los ataques en redes sociales de Felipe Calderón. Este domingo, el expresidente se burló del gobernador de Nuevo León, luego de que este asegurara que 100 kilómetros por hora se recorren en hora y media.

A García le fallaron las matemáticas cuando se refería al acueducto El Cuchillo II —cuya obra visitó esta semana junto al presidente Andrés Manuel López Obrador—. ‘Imaginen, estos 100 kilómetros de tubo, si tu vas en tu carro y le pisas a 100 km/h, te puedes echar hora y media’, dijo.

Felipe Calderón reaccionó al video publicado en Instagram. ‘Una eminencia en matemáticas y física… si vas a 100 km/h, recorres 100 km en hora y media. OK’, escribió en la red social X, antes Twitter.

La burla del político provocó la molestia de García: ‘Lo que está de la fregada es ‘prometer una refinería y construir solo una barda de 500 millones. Esos errores de cálculo son los que le hacen daño a México’, advirtió.

Podríamos discutir de distancias y tiempos, pero lo importante es que la obra existe, que la hicimos en tiempo récord y sin sobre costos, presidente.@FelipeCalderon — Samuel García (@samuel_garcias) September 24, 2023

Políticos se burlan de Samuel García

Calderón no es el único que se mofó del gobernador de Nuevo León, el diputado Jorge Triana lanzó un comentario violento: ‘No hay nada que discutir contigo, no te hagas el importante, dijiste una estupidez y te exhibieron. Punto. No hay duda, eres un político viejo y rancio atrapado en el cuerpo de uno joven y muy inmaduro’, escribió.