Justicia para Ana María: Ximena Céspedes, madre de la víctima, tiene miedo: ‘No podemos volver a casa’

A cinco días del feminicidio de Ana María Céspedes presuntamente de mano de su novio, Alan Gil Romero, su madre informó de manera pública que no se sienten seguros y temen por su integridad, por lo que no han podido regresar a casa.

“No solo nos quitó a mi niña, sino también la libertad y la tranquilidad. No podemos regresar a casa, y aquellos que estuvimos cerca ese día tememos por nuestra integridad. Ana María ya descansa en paz, pero todos aquellos que la conocimos no lo haremos hasta que se haga justicia, no quede impune el hecho y se acaben los feminicidios en México”, dijo Ximena Céspedes, madre de la niña, presidenta del Comité de Comunicación Interna de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y colaboradora de El Financiero.

Gil Romero fue detenido tras el feminicidio de la joven, y el proceso aún está en etapas preliminares, informó Ximena Céspedes, quien externó que pese a ello aún temen por su integridad. Cabe señalar que el feminicidio ocurrió en la casa donde vivía Ana María Céspedes.

La joven fue asesinada a los 18 años y recien había entrado a la carrera de Medicina, según informó su madre. Dijo además que en estos días sus familiares y amigos han despedido a la joven, y una de las interrogantes comunes ha sido el “¿y si hubiera...?”.

Enfatizó en pedir justicia para Ana María en su video, a la espera de que las autoridades resuelvan el caso, no exista impunidad y su presunto feminicida no quede libre.

Ana María Serrano Céspedes, de asendencia colombiana, era sobrina del exministro de Hacienda y de Comercio, Industria Turismo en Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, quien condenó el asesinato y dijo que “Ana María merecía vivir muchos años, ser cardióloga, tener eventualmente una familia e irradiar en la sociedad su inteligencia, creatividad, vivacidad, alegría y amor. Siempre te recordaremos con amor y cariño Nana”.

Aún se desconoce cómo ocurrió el asesinato de la joven; sin embargo, la madre apunta a que el principal responsable es el hombre que fuera su novio.