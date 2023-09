¿Cuál es el patrimonio de Claudia Sheinbaum? Sin casas ni autos, pero con acciones en dos empresas

Sin casas ni autos y con ingresos anuales que superan el millón de pesos. Esto es lo que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien ha sido nombrada como coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, asegura tener en su declaración patrimonial.

Con la batalla electoral cada vez más cerca, la científica y política mexicana fue elegida como la ‘corcholata’ que representará al partido en el poder en las elecciones de 2024, luego de derrotar a su adversario en las encuestas, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como a otros cuatro aspirantes: Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

Durante sus giras, la exjefa de Gobierno capitalina se ha mantenido fiel al discurso de austeridad de la Cuarta Transformación y, en este sentido, se ha pronunciado a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, nos dimos a la tarea de indagar cuál es su patrimonio y qué es lo reporta en sus declaraciones públicas.

¿Quiénes son los padres de Claudia Sheinbaum?

La ahora coordinadora en defensa de la 4T proviene de una familia judía. Su madre es la científica Annie Pardo Cemo y su padre es el ingeniero químico Carlos Sheinbaum.

La hija de ambos nació en la Ciudad de México en 1962. Es licenciada en Física, por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se desempeñó como investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM antes de ocupar cargos públicos.

Declaraciones de Claudia Sheinbaum: Con ingresos de más del millón

De acuerdo con la Dirección General de Responsabilidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo reportó en su última declaración patrimonial un ingreso anual neto de un millón 59 mil 298 pesos.

La mayoría de sus ganancias provienen de su salario de cuando fue funcionaria pública, las cuales ascendían a un millón 56 mil 834 pesos por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones.

Es decir, que mientras se desempeñó como jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum percibía un promedio de 88 mil 69 pesos al mes.

El resto de sus ingresos, un total de 2 mil 464 pesos, corresponden a sus retribuciones por actividad financiera al ganar rendimientos de un fondo de inversión administrado por BBVA.

Ingresos netos de Claudia Sheinbaum en su declaración patrimonial 2023. (SCG-CDMX).

¿Qué bienes tiene Sheinbaum Pardo?

En cuanto a sus bienes, la aspirante presidencial de Morena asegura no tener casas ni automóviles y prácticamente no ser propietaria de ningún bien material. Sin embargo, en el documento de la Contraloría capitalina se puede leer una aclaración en la que se especifica que: “Todos los datos de bienes declarados a nombre de la de la pareja, dependientes económicos y/o terceros o que sea en copropiedad con el declarante, no serán públicos.”

Lo anterior quiere decir que, por ley, la exjefa de Gobierno no está obligada a exponer en su declaración patrimonial los bienes y pertenencias que tenga en copropiedad con su pareja, hijos u otros familiares.

Sheinbaum dice no tener ningún bien inmueble o propiedad a su nombre. (SCG-CDMX).

¿Qué negocios tiene Claudia Sheinbaum?

Casi al final de su declaración patrimonial, Sheinbaum compartió información sobre sus cuentas bancarias, así como de las empresas en las que figura como accionista.

En dicho apartado, Sheinbaum asegura tener una cuenta de cheques y un fondo de inversión, ambas en la institución bancaria BBVA. De igual forma, se incluye una cuenta con razón social del Banco de México que detalla ser un subtipo de inversión de depósitos a plazos.

Igualmente, llama la atención que la aspirante presidencial asegura tener participación como accionista en dos empresas dedicadas a la industria manufacturera: Eli Cami y Cia S.A., dedicada a la fabricación de productos químicos en Naucalpan, Estado de México; y en Sintacrom de México, también dedicada a la venta de productos para la industria con sede en Guanajuato.

En las dos tiene un porcentaje de participación del 8 por ciento, según se detalla en el documento, además de especificar que no recibe ninguna remuneración por su vínculo con ambas compañías.

La exjefa de gobierno tiene acciones en dos empresas manufactureras. (SCG-CDMX)

¿Y sus propiedades cuando era jefa delegacional?

En diciembre de 2018, Sheinbaum hizo pública su declaración 3de3 en la que informó que como investigadora, accionista y funcionaria pública, tuvo un ingreso neto anual de un millón 258 mil 405 pesos en 2017.

En su declaración de intereses, señaló que por cargos públicos, es decir, mientras fue jefa delegacional de Tlalpan, tuvo ingresos por un total de 715 mil 74 pesos.

Respecto a su declaración patrimonial, en aquel entonces, Sheinbaum dijo ser poseedora de un departamento de 90 metros cuadrados valuado en 400 mil pesos en la alcaldía Coyoacán; además de otro inmueble en la misma demarcación que fue adquirido por herencia de sus padres y un crédito FOVIIISTE, el cual estaba en proceso de escrituración a nombre de su hija.

También reportó tener una casa en Tlalpan, comprada al contado, a nombre de su exesposo Carlos Imaz Gispert, donde residía en aquel entonces, así como un auto Chevrolet Aveo, modelo 2012, que compró a crédito por 125 mil pesos.