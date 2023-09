¿No se va? Xóchitl Gálvez responde si dejará o no el Senado

Xóchitl Gálvez, la virtual coordinadora a la presidencia del Frente Amplio por México, conformado por PAN, PRI y PRD, rechazó pedir licencia como senadora de la República, como exigen legisladores del oficialismo, no obstante estimó que dejaría el cargo el 15 de noviembre, cuando empiezan las precampañas de cara al 2024.

En la primera sesión del Senado del periodo ordinario, la legisladora puso énfasis en que el presidente Andrés Manuel López Obrador usa la tribuna de Palacio Nacional para apoyar a sus candidatos.

”¿Qué quieren, que yo esté manca? Pues no. El presidente apoya todos los días a sus candidatos desde la máxima tribuna, desde donde debería de resolver los problemas de México, no desde donde se deba de apoyar a sus candidatos. Hoy acaba de decir que al que gane él lo va a apoyar. Yo voy a chambear. No voy a provocar revueltas, voy a trabajar”, dijo al ser cuestionada por la prensa.

La legisladora hidalguense consideró que el presidente López Obrador recibió el bastón de mando, sin embargo, le falló a los pueblos indígenas.

Esto debido a que no sólo no ha enviado al Congreso de la Unión una reforma constitucional en materia de derechos indígenas, sino tampoco ha impulsado la aprobación de la Ley de Consulta Indígena que está atorada en el Senado.

Xóchitl Gálvez critica ceremonia de entrega del bastón de mando de AMLO

Gálvez Ruiz criticó la “ceremonia patito” en la que el primer mandatario del país entregará el bastón de mando a quién gane la consulta para elegir a la candidata o candidato de Morena a la presidencia, porque el bastón de mando lo entrega una autoridad de las comunidades indígenas.

”Ojalá no hubiera desaparecido el fondo de infraestructura para los pueblos indígenas; ojalá no hubiera quitado el fondo de 500 millones para las mujeres indígenas para proyectos productivos; ojalá las casas de la mujer indígena no les hubiera reducido el 30 por ciento de su presupuesto. El tema es que recibió el bastón de mando y no le cumplió a los pueblos indígenas”, agregó.