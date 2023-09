Llueven elogios mutuos entre Alfredo del Mazo y López Obrador

“Tengo mucho que agradecerle” por haberse entendido con el gobierno federal, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa, al justificar su asistencia al último informe de Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México, y dejó abierta la posibilidad de que sea invitado a su administración.

“Es su último informe, es gobernador del Estado de México y hemos hecho un trabajo coordinado. Tenemos orígenes distintos; sin embargo, nos hemos entendido, se han hecho obras en beneficio del estado”, indicó.

“Podemos tener orígenes partidistas diferentes, distintos, pero, como gobernantes, debemos siempre de pensar en el pueblo. No puede haber banderas partidistas, tenemos que trabajar juntos y lo hemos logrado, porque Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del gobierno federal; ha sido muy respetuoso, y se lo agradecemos, se lo reconocemos”, remarcó.

Por ejemplo, resaltó que, en la última diferencia, que fue sobre la entrega de los libros de texto gratuito, ya que existía un amparo para que no fueran entregados a 20 alumnos, el gobernador cedió a la opinión de la dependencia federal.

“Tengo mucho que agradecerle y reconocerle al gobernador del Estado de México, independientemente de que es un gran estado, con un pueblo excepcional, trabajador, la gente del Estado de México, que es parte de la gran Ciudad de México”, añadió.

Se le cuestionó si lo invitaría a su administración, como ha hecho con otros gobernadores de oposición, para lo cual dejó abierta la posibilidad: “No sabemos qué decida Alfredo del Mazo hacia adelante”:.

Además, resaltó que, como parte complementaria a su visita, el 15 de septiembre se inaugurará el primer tramo del Tren México-Toluca, que dejó incompleta la administración de Enrique Peña Nieto, y el cual será nombrado ahora como El Insurgente, en homenaje a Miguel Hidalgo.

Durante su discurso, el gobernador mexiquense expresó: “Le aprecio mucho que nos haya acompañado”, y reconoció al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como una obra que llevará el “bienestar” a las familias de la entidad.

Del Mazo aseguró que lo que los unía como gobernantes era el compromiso por los más necesitados, así como aplicar programas sociales, por lo que le reconoció su sentido “humanista” y “sensibilidad” del mandatario por las causas sociales.