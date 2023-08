Regreso a clases: Todo lo que debes saber para el inicio del ciclo escolar 2023-2024

Los estudiantes de niveles preescolar, primaria y secundaria volverán a clases para el ciclo escolar 2023-2024 este lunes 28 de agosto de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El regreso a clases de este año está acompañado de polémicas que rodean a la SEP tras la difusión de los libros de texto gratuitos para los estudiantes, ya que se reportaron diversas irregularidades sobre su contenido, además de que los formatos tradicionales de materias desaparecerá.

Ante la polémica de los libros, la SEP tuvo que ofrecer una serie de conferencias en semanas pasadas para aclarar cómo se creó el contenido de los materiales.

Horas antes del inicio a clases, es posible que te dirijas a casa de regreso de las vacaciones o que estés completando la lista de útiles, así que esto es lo que debes saber para que tus hijos entren ‘con todo’ al ciclo escolar 2023-2024.

Regreso a clases: Libros, lista de útiles, cuotas y seguridad

Estas son algunas de las principales cosas que debes conocer antes de que comience el ciclo escolar 2023-2024:

¿Cuándo entregarán los libros de texto y en qué estados?

La SEP prometió que entregará los libros de texto a los alumnos a partir del lunes 28 de agosto, es decir que desde el primer día de clases los alumnos tendrán sus libros; sin embargo, hay entidades que se ampararon para no entregarlos tras las quejas por sus contenidos.

Si bien hay algunos estados que por decisión de sus gobierno decidieron frenar la distribución de los libros de texto a las escuelas, los únicos que lograron obtener el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son Chihuahua y Coahuila.

Los estados que decidieron frenar la distribución de libros atribuyen la determinación a un amparo obtenido desde mayo por la Unión Nacional de Padres de Familia, mismo que decía que la SEP debía comprobar que cumplió con todos los protocolos para la creación de los materiales educativos hasta el 31 de julio, de lo contrario deberían frenar la producción de los libros.

¿Cómo funcionarán las materias este ciclo escolar?

Con los nuevos libros de la SEP también entra en funcionamiento un nuevo plan de estudios en el que ya no se enseñarán las materias a través de segmentos de Español, Matemáticas, Historia, etc.

El nuevo programa de estudios propone que los niños tomen clases mediante un sistema de proyectos escolares, mismos en los que se toman conocimientos de diferentes materias para resolver problemas. Con ello, los alumnos podrán aprender en un mismo proyecto cosas de matemáticas, ciencias y cualquier otra materia de las que anteriormente se enseñaban diferenciadamente.

¿Cuánto vas a desembolsar en la lista de útiles?

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), los gastos en la lista de útiles será más alto que en años anteriores, y de acuerdo con sus estimaciones, conseguir todo lo necesario para que los menores acudan a sus clases va de los 3 mil a los 7 mil 500 pesos, incluyendo la compra de uniformes.

Los materiales van desde cuadernos, lapices, plumas y material didáctico para las diferentes asignaturas.

¿Eran obligatorias las cuotas?

No, si para inscribir a tu hijo te pidieron una cuota, debes saber que no era ni es obligatoria, ya que la Constitución enmarca que la educación es gratuita, y que dichos gastos no se pueden imponer para poder inscribir a los niños.

Si bien este tipo de cuotas son para mantenimiento de las escuelas, la SEP insiste año con año que no se puede negar la inscripción al menor ni presionarte para cubrirlas.

¿Hay clases el 15 de septiembre?

Sí. Este viernes 15 de septiembre hay clases debido a que esa fecha no se considera como un día feriado. La Ley Federal del Trabajo señala que el día considerado como de descanso obligatorio para trabajadores es el 16 de septiembre; sin embargo, la fecha cae en sábado.

Aunque sí hay actividades el 15 de septiembre, la fecha se considera como un día conmemorativo en el calendario de la SEP, por ello es posible que se realicen actividades especiales más allá de las clases.

¿Cuándo es el primer puente escolar?

El primer puente escolar será el viernes 29 de septiembre, y este se debe a que es el último viernes de mes y se realiza un taller de formación continua para docentes.

Es así que el primer fin de semana largo llegará hasta la quinta semana del ciclo escolar.

¿Cómo estará la seguridad afuera de las escuelas?

En la mayoría de estados habrán operativos de seguridad para que el regreso a clases sea exitoso para padres de familia e hijos. Estos incluyen policías encargados de evitar cualquier situación de violencia, así como de agilizar la circulación de vehículos para evitar, en la medida de lo posible, aglomeraciones y tráfico.

Por ejemplo, la Ciudad de México a partir de las 6:00 horas del lunes implementará su operativo de regreso a clases en las 16 alcaldías con una fuerza de 6 mil 577 efectivos y 400 autos.