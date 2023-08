4T ‘desobedece’ orden de la Corte sobre comisionados del INAI: ‘Hasta les sobra uno’

La mayoría de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ignoró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y archivó hasta septiembre la orden de fijar fecha para nombrar a un comisionado del INAI.

El tema no fue incluido este jueves en el Orden del Día de la última sesión y clausura de los trabajos de la Comisión Permanente -del actual periodo de receso legislativo- y se dejó para el periodo de sesiones ordinarias del último año de gestión del Senado, que inicia hasta el 1 de septiembre próximo.

Con apenas 25 asistentes de los 37 legisladores de la Permanente, la senadora morenista Mónica Fernández explicó desde la tribuna a los reclamos de la oposición del PAN que sí se trató el tema del fallo de Suprema Corte en las comisiones del Senado y de la Comisión Permanente.

“Pero no tienen los votos, no logran ustedes mayoría. No va a pasar ninguna mentira más del inquisidor Marko Cortés”, dijo.

Y el diputado de Morena Alejandro Robles respondió a las protestas de diputadas y senadoras panistas, a quienes calificó de “carroñeras”.

“No habrá más comisionados del INAI. Ya dijo la Corte que puede funcionar con cuatro, y hasta les sobra uno, porque puede funcionar con tres”, dijo.

‘Les vamos a quitar la Presidencia’, dice la oposición a Morena

En medio de fuertes gritos y descalificaciones entre la oposición y los legisladores de la llamada 4T, con tonos políticos y electorales, diputados y senadores de la Permanente aprobaron más de 40 Puntos de Acuerdo con llamados a diversas autoridades para la atención de distintas problemáticas, entre las que destacaron la protección a las mujeres contra la violencia.

“En 2024 tenemos que cobrarles todo el dolor y su mal gobierno”, advirtió a la 4T la diputada panista Carolina Beauregard. “En el 2024, con el Frente Amplio por México, ganaremos la Presidencia”, confió.

Con una gran manta que indicó que van 44 mil 90 desaparecidos en el actual gobierno, la senadora Kenia López, del PAN, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere destruir al INAI porque insiste en ocultar información y su gobierno se resiste a la transparencia.

Como ejemplo, denunció que, en medio de la crisis de violencia, muertes, desapariciones que vive el país, y de la renuncia de la presidencia Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana.

“El presidente López Obrador quiere hacer un nuevo padrón de desaparecidos, maquillar cifras y esconder sus muertos”, dijo.