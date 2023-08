Mario Delgado ¿Vidente? Pronostica que PAN y PRI terminarán en pleito

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que en el Frente Amplio por México “ya comienzan a pelearse, pues en las dos etapas que quedan para elegir a su candidata, una encuesta y una consulta, el PAN y el PRI pueden quedar empatados”.

“Como son expertos en robarse elecciones, como lo hicieron muchos años, ya están dudando quién va a robar a quién”, dijo. “Ya están ahí con pleito porque piensan que la encuesta la puede ganar la aspirante del PAN (Xóchitl Gálvez), pero la consulta se la van a robar los priistas. Ya temen que uno le va a robar al otro”, anticipó.

El dirigente morenista afirmó que la fragilidad de la alianza opositora se explica porque sólo la une el deseo de “seguir robando a México”. “En estos días vamos a ver el pleito entre aquellos que sólo los une el deseo de seguir robando a México. Cuando se hace un pacto por intereses, esas alianzas son muy frágiles y no engañan a nadie”, dijo.

Delgado señaló que los priistas y los panistas se unieron sólo porque quieren detener al movimiento de la Cuarta Transformación, pero no tienen propuesta de país. “A los priistas y a los panistas se les olvidó su historia. Fue más grande su ambición por regresar a seguir robando. No tienen propuesta de país, sólo quieren detener a nuestro movimiento. Por eso la gente ya no los quiere”.

Afirmó que no importa quién resulte ganador o ganadora del proceso del frente opositor, todos representan lo mismo. “A nosotros no nos importa quién salga de ese Frente, todos son iguales y representan la corrupción; representan el pasado de privilegios; representan lo peor que ha tenido nuestro país”.

Remarcó que, en cinco años, el gobierno de López Obrador ha tenido muchos logros económicos y sociales, por lo que “está demostrando que los políticos corruptos eran los que no dejaban que nuestro país floreciera, que nuestro país creciera”.