¿Prisión? Funcionarios de la SEP pueden recibir estas penas por no frenar producción de libros de texto

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró esta semana que se encuentra ‘imposibilitada’ para frenar la producción y distribución de los nuevos y ‘polémicos’ libros de texto.

Sin embargo, Yadira Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, había advertido a la SEP que tenía que apegarse al mandato judicial, de lo contrario, se impondrían multas contra los funcionarios involucrados en la producción y distribución de los libros.

El freno a la distribución fue dictado en mayo por el Poder Judicial y parte de un amparo otorgado por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). Los padres reclamaron que las autoridades no cumplieron con todos los requisitos, además de que no se apegaron al procedimiento de la Ley General de Educación.

Por ello, tenían hasta el 31 de julio pasado para comprobar lo contrario, sino, la dependencia cumpliría con el delito de desacato. Además, la jueza Yadira Medina Alcántara indicaba que la producción de los libros debía detenerse hasta que se comprobara su calidad.

¿Qué penas pueden recibir funcionarios de la SEP por distribuir los nuevos libros?

La impartidora de justicia señaló que, en caso de ser omisa la SEP, como ocurrió, se dará vista al superior jerárquico y al agente del Ministerio Público de la Federación conforme lo dictamina la Ley de Amparo.

Esto significa que las autoridades competentes pueden imponer una pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado.

‘A ver si se atreven’ a frenar distribución de libros de la SEP, reta AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si el freno de la Suprema Corte contra la distribución de los libros de texto es definitivo, entonces las y los ministros estarían violando la Constitución.

“La Constitución es muy clara en eso, si van a violarla va a quedar de manifiesto, pero a ver si se atreven los del Poder Judicial a violar la Constitución. Ya lo han hecho, pero no pueden hacerlo todos los días” acusó.

El mandatario arremetió contra el Pleno de la Corte, al asegurar que pertenecen al ala conservadora y “no garantizan un Estado de Derecho, sino un Estado de Chueco y en algunos casos, de Cohecho”.

Por ello, López Obrador subrayó que es necesaria una reforma al Poder Judicial que incluya el que las y los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular.

“Sí tiene que haber una reforma para que se imparta justicia al pueblo, si no seguirá dominando ese poderoso caballero ‘Don Dinero’. Están liberando a delincuentes que no deberían de obtener su libertad. En cambio, hay gente en la cárcel inocente, o que no ha sido sentenciada desde hace años y ahí los tienen”, atizó.