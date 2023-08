Violencia e impunidad, el principal reto, afirma FAM

El debate entre los candidatos de la oposición se realizó sin la presencia de dirigente del PRD, debido a que el partido hará una consulta para ver si se retira o no del FAM. Fotografía. PRI México

La inseguridad, la violencia del crimen y su impunidad es el principal problema que enfrenta hoy el país y el que debe atenderse de inmediato, coincidieron los cuatro aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México (FAM).

En su primer foro nacional, Visiones de México, diagnóstico y mirada al futuro, expusieron también los cómos y señalaron que, primero, es la aplicación de la ley, que “la ley sea la ley”, que no se permita la corrupción, no tenerle miedo a combatir la delincuencia y dejar atrás la política de abrazos y no balazos, que “es un fracaso”.

Sin debate, sólo con la exposición de cada una de sus visiones y con un llamado de todos al PRD –que no asistió porque hará una consulta para ver si se retira o no del FAM– a que regrese, también coincidieron en la necesidad de combatir las causas que han llevado al país a vivir en la violencia del crimen.

“Yo sí tengo los ovarios para enfrentar a los delincuentes”, retó la panista Xóchitl Gálvez, quien afirmó que “no hay que tenerle miedo enfrentar a la delincuencia” y “todo se reduce a la aplicación de la ley y al Estado de derecho” para resolver el problema. Y, sobre las causas de la violencia, señaló: “La incapacidad del gobierno, la corrupción que impera, la impunidad genera más violencia, y la política de abrazos y no balazos es un fracaso”.

La priista Beatriz Paredes advirtió que “el desafío mayor del FAM es que esto no sea una farsa”, y también puso en primer lugar, “el más preocupante”, para “el tema de la seguridad, porque las personas viven con un miedo que se está incorporando a la vida cotidiana”. Recordó a Luis Donaldo Colosio en la necesidad de “transformar al sistema político”.

El panista Santiago Creel expuso que “lo urgente es la violencia, el acento es el crimen organizado, que está a sus anchas en el país y tiene regiones completamente bajo su control, por la política criminal de abrazos y no balazos”.

Con fuertes descalificaciones al gobierno de Morena, el priista Enrique de la Madrid los llamó “ineptos, tipejos, soberbios y arrogantes”, y llamó a la población a “vacunarse contra el virus de la ‘4T’, que es mortal”.