AMLO asegura que dato negativo de salud revelado por Coneval fue por ‘mala pregunta’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los bajos resultados sobre el acceso a la salud, se deben a la pregunta que hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Durante la conferencia matutina de este viernes 11 de agosto, AMLO destacó los datos sobre pobreza, los cuales revelan que en 2022, el 36.3 por ciento de la población vivía en situación de pobreza multidimensional, es decir, 46.8 millones de personas, desde 51.9 millones en el 2018.

Sin embargo, el presidente reconoció que en cuanto a salud hay una disminución y explicó el por qué de dichas cifras

“Tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial del llamado Seguro Popular. Como ya no están esas credenciales, la gente cuando les preguntaron dijo que no tenían seguro. Pero ahora ya es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro”, explicó López Obrador.

El presidente reiteró su compromiso de que, antes de terminar su mandato, habrá un sistema de salud de los mejores del mundo y se va a garantizar este derecho.

¿Qué dijo el Coneval sobre el acceso a la salud?

Los resultados del Coneval indican que el 50.2 por ciento de la población no tiene acceso a seguridad social.

El dato es menor al 53.5 por ciento de 2018 y otra de las señales negativas es la carencia por acceso a servicios de salud, con 39.1 por ciento de la población en 2022, lo cual es un aumento de 16.2 por ciento en 2018.

El Coneval también señaló que 29.4 por ciento de la población del país es vulnerable por carencias sociales. Dicha cifra representa un aumento de 26.4 por ciento en 2018, es decir, 5.2 millones más de personas.

Se destacó el repunte de 30 millones en la población con carencia a los servicios de salud, que pasó de 20.1 a 50.4 millones, y subió de 16.2 por ciento a 39.1 por ciento del total de los mexicanos.

