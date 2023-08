Libros de texto exaltan imagen de ‘4T’ y cargan vs. IP y neoliberalismo

Los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se encuentran llenos de irregularidades. Además de poner mal fechas de nacimiento de personajes como Benito Juárez, también se incluyen símbolos de los gobiernos morenistas, se culpa a empresarios por el fracaso educativo y se critica al neoliberalismo.

Por un lado, estos materiales son ilustrados, en algunos temas, con imágenes oficiales del gobierno de México y del gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con una revisión realizada por El Financiero.

Por ejemplo, Nuestros saberes, libro de sexto de primaria, contiene diversos carteles del gobierno de Claudia Sheinbaum, como trípticos de recomendaciones para acudir a actos masivos, cómo prevenirse para temporada de lluvias, acciones para un mercado seguro y otro sobre la cartelera del gobierno.

Asimismo, en la página 18 de ese libro, pero de tercero de primaria, se expone que el Benito Juárez nació el 18 de marzo, en lugar del 21.

En la página 106 del libro De lo humano y la comunitario, de primer grado de secundaria, aparece el logotipo de la Secretaría del Trabajo.

En la página 136 del libro aparecen funcionarios que portan vestimenta oficial del gobierno de Claudia Sheinbaum.

De igual forma, en la página 248 aparece una imagen sobre la mochila de emergencia para casos de sismo con el logo oficial del gobierno de México.

Culpa a ‘empresarios de la educación’

En ‘Un libro’ sin recetas para la maestra y el maestro fase cuatro se resalta que “algunos señalan, en especial los empresarios de la educación, que para resolver aquellas diferencias se requiere una mayor inversión económica del Estado para equilibrar las condiciones de los estudiantes. Sin embargo, es evidente el fracaso de los centenares de programas en los cuales se desarrolló un gasto público extraordinario, sin que aquello implicara un desarrollo educativo”.

Además, se retoman las palabras del líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el subcomandante Marcos.

“¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados?”, cita el libro.”

“Neoliberalismo elimina conquistas”

La crítica al neoliberalismo también formará parte de los libros de la SEP en el primer año de secundaria en la materia de Ética, Naturaleza y Sociedades.

El libro aborda temas sobre desigualdad económica, desarrollo económico, luchas actuales en México por derechos territoriales, entre los que se hace una crítica al modelo neoliberal.

“Las diferencias sociales y económicas han aumentado en los últimos tiempos. El neoliberalismo ha eliminado las conquistas de los trabajadores, así como las plazas en los puestos de trabajo…” indica el libro en su apartado Causa de las desigualdades socioeconómicas en México y el mundo.

La SEP señala además que el neoliberalismo “ha quitado poco a poco la posibilidad de obtener una pensión económica al concluir determinados años de trabajo”.

También sostiene que bajo este modelo se han “vendido las empresas administradas por el Estado a particulares; ha aumentado la inseguridad en el empleo; ha generado la existencia de unos cuantos grandes ricos y grandes ejércitos de trabajadores en la pobreza”.

Minimiza mediciones de OCDE

“En México, una alternativa a la vida capitalista para avanzar en el desarrollo y reducción de la desigualdad, podría ser la visión de respeto a la convivencia y a la naturaleza y a las cosmovisiones de los pueblos originarios”, plantea uno de los libros al tratar el tema del Desarrollo Humano y sus indicadores, donde resta eficacia a indicadores creados por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

“Es importante mencionar que cada país es capaz de elaborar sus estudios para determinar su propio nivel de desarrollo; por ello, el índice puede diferir con las mediciones del proceso desarrollado por la ONU”, señala.

En el libro Ética, Naturaleza y Sociedades, de primer grado secundaria, en el apartado sobre las Desigualdades socioeconómicas, plantea que las variables del índice para una vida mejor, propuesto por la OCDE, no son del todo aplicables para los países de América Latina al no reconocer la diversidad cultural y promover del desarrollo sostenible sin salvaguardar la naturaleza.

“Se argumentan en estándares que generalizan y homogenizan a los humanos comparándolos, midiéndolos, cuantificando sus acciones y promoviendo estilos de vida únicos, sin reconocer la diversidad y pluralidad”.