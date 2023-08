Desaparición de María Fernanda: ¿Por qué la protección de datos de Alemania dificulta su búsqueda?

Javier Sánchez, papá de María Fernanda Sánchez Castañeda, informó este martes 1 de agosto que continúa la labor de búsqueda para encontrar a su hija con vida a pesar de que en Alemania ‘no hay forma de encontrar información’, ya que las cámaras no graban lugares públicos.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el papá de la joven de 24 años, quien desapareció el pasado 22 de julio, detalló que hay muchas líneas de investigación que no pueden seguir por el tema de protección de datos en Alemania.

“Por el tema de protección de datos personales no está permitido que las cámaras filmen hacia lugares públicos, no hay cámaras, no hay forma de encontrar información y las pocas cámaras que existen en algunos lugares borran la información cada 48 horas, no es algo que guarden”, sostuvo.

Además, explicó que el departamento de personas desaparecidas en Alemania es muy pequeño, por lo que la información es muy reservada en aquél país. “Hay líneas que quieren seguir y no pueden porque la persona o con quien quieren atenderlo, si les contesta o no les contesta, no es su obligación”, dijo.

No obstante, aceptó que el detective a cargo de la investigación en Berlín está muy cansado: “ha estado fuertemente haciendo lo que está en sus manos; sin embargo, esto tendría que pasar en otra estancia de la policía”.

Por esta razón, Javier Sánchez reiteró que las autoridades mexicanas continúan revisando posibles pistas sobre su desaparición, pero admitió que es “complicado el asunto”.

“El embajador en México, el cónsul y todo su equipo han estado muy cerca, de hecho nos están ofreciendo ayuda psicológica.

“Nos dicen que es un caso atípico y más por el tiempo que ya pasó y por las circunstancias lo ven como un caso totalmente atípico, no es normal lo que está sucediendo”, agregó.

Ante esto, adelantó que ahora buscan abrir una ficha amarilla en la Interpol para extender la búsqueda a otros países del mundo. “Ya lloramos mucho, pero queremos ser fuertes y ser positivos”.

AMLO pedirá ayuda a presidente de Alemania para encontrar a María Fernanda

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió este lunes que México pedirá ayuda a Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, para intensificar la búsqueda de María Fernanda Sánchez Castañeda, joven mexicana de 24 años que se encuentra desaparecida.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano afirmó que la canciller Alicia Bárcena está atendiendo personalmente el caso y pidió a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que presente y haga público un informe sobre el avance de las investigaciones.

“Alicia Bárcena lo atenderá y que a través de ella se vea si le podemos pedir al presidente de Alemania que nos ayude, tenemos buena amistad con las autoridades de Alemania”, aseguró.