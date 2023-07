Se disparan 950% los amparos contra desabasto de medicamentos en sólo tres años

El sistema del IMSS-Bienestar está hoy “muy lejos de su nivel de eficacia de hace seis años”, estimó el colectivo Cero Desabasto.

Reportó en su último informe que este nuevo programa cayó de 96.7 por ciento a sólo 84 por ciento en su nivel de surtimiento de recetas, de 2017 a 2021. Precisó que, aunque en 2022 elevó 16 por ciento su índice de surtimiento de recetas, se ubicó apenas en 89.6 por ciento.

“En 2022, de las casi 2.4 millones de recetas presentadas, no se surtieron efectivamente 10.4 por ciento, que equivalen a 249 mil 224 recetas. Si bien hubo una mejora con respecto a las no surtidas efectivamente en 2021 (16 por ciento), aún se está lejos de tener el porcentaje de surtimiento que se tenía en 2017: 96.7 por ciento”, indicó.

El colectivo ciudadano –impulsado por la organización civil Nosotrxs, que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud– resaltó que, mientras en 2018 el IMSS-Bienestar no pudo surtir sólo 11 mil 264 recetas de las 3 millones 169 mil 426 que recibió, en 2021 no pudo surtir 371 mil 924 de las 2 millones 330 mil 156.

En 2017, de las 3 millones 298 mil 984 recetas que recibió, no surtió 109 mil 159, pero, en 2022, de las 2 millones 398 mil 396 recetas, no surtió 249 mil 224. En 2019, de 3 millones 5 mil 851, no surtió 177 mil 928, y en 2020, de 2 millones 442 mil 864, no pudo surtir 226 mil 802 recetas.

En otro apartado de su reporte, Cero Desabasto expone que los juicios de amparo por la no existencia de medicamentos en el IMSS, el ISSSTE y el Insabi crecieron de 220 que se presentaron en 2018 a 2 mil 307 presentados en 2021; es decir, 950 por ciento. En 2017 –año en que inició el conteo de este estudio– se presentaron 229 juicios, y en 2022 –cuando concluyen este reporte– la cifra se ubicó en mil 602. En 2019 recibieron 387 juicios y en 2020 otros mil 92.

El IMSS pasó de tener 200 juicios en 2018, a mil 299 en 2021. En 2017 recibió 229 y en 2022 llegó a mil 24 amparos en su contra. En 2019 recibió 325 y en 2020 se elevaron a 776. El ISSSTE recibió 17 amparos en 2017, 20 en 2018, y se elevaron a 62 en 2019, a 141 en 2020, a 397 en 2021 y 227 en 2022.

El Insabi se estrenó con 175 juicios de amparos en 2020, se dispararon a 611 en 2021 y cerró 2022 con otras 351.