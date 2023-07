INE fiscalizará las actividades del frente y de Morena

Aun sin la venia de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el acuerdo para fiscalizar las actividades y propaganda que desplieguen las corcholatas de Morena y el Frente Amplio por México (PAN, PRI, PRD), previo a las precampañas electorales.

El documento, avalado por mayoría, establece que las áreas fiscalizadoras locales y federales compartan información relacionada con los actos y propaganda identificados previo al inicio de las precampañas y los periodos oficiales de obtención del apoyo de la ciudadanía.

Además, deberán compartir los calendarios de actividades reportados por los partidos, entre ellos, los recorridos.

Algunos integrantes del Consejo General destacaron que es un adelanto a lo que el miércoles ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de emitir lineamientos para regular las asambleas de las corcholatas de Morena, y actividades internas del Frente Amplio por México, sentencia de la cual aún no se les notifica.

“Hoy (ayer) esta sentencia no está notificada, no es obligatoria y no sabemos cuándo se nos va a notificar. Siguen corriendo los días, y a mí me parece importante que como autoridad electoral afrontemos este reto que tenemos enfrente”.

“Nos estamos adelantando, y en su caso, leyendo la sentencia, fortaleceremos este documento para tener los lineamientos que mandata el tribunal, destacó la consejera Carla Humphrey, integrante de la Comisión de Fiscalización.

De forma contraria, la presidenta Guadalupe Taddei Zavala consideró que no era “necesario”, pues la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto ya había establecido criterios para estos actos, y con ello se daba cuenta que el INE “sí ha estado atento de lo que estamos viviendo en nuestro país”, en materia electoral.

“Debiéramos de esperar el momento para conocer con exactitud lo que estableció la sala”, justificó para apartarse del proyecto y votarlo en contra.

La consejera Claudia Zavala, también integrante de la Comisión de Fiscalización, determinó que se trata de poner un orden.

“Con una mirada de gasto, no de calificación jurídica de hechos frente a proselitismo, actos anticipados de campaña o precampaña, sino con un enfoque de control de uso de los recursos”.

En la sesión de ayer, el INE también ordenó a Morena deslindarse de la aparición de amlitos o pejeluches en actos de campaña o serán considerados como propaganda y, por ende, sumados a los gastos.

Además, se avaló el registro del Frente Amplio por México.