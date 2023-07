Frente Amplio por México inicia recolección de firmas con retrasos, desinformación y dudas

Es ‘mala señal’ dice Beatriz Paredes por el retraso con la plataforma de recolección de firmas; el comité del Frente Amplio por México promete que no habrá problemas.

Con retraso, desinformación, desconcierto y quejas de una “mala señal” del proceso, el comité organizador del Frente Amplio por México arrancó ayer la operación de la plataforma electrónica para la recolección de firmas de los aspirantes a la candidatura presidencial.

Aunque integrantes del Frente Cívico Nacional indicaron a El Financiero que “así estaba planeado, que se diera a conocer la plataforma hasta la tarde”, desde temprana hora prevaleció la incertidumbre entre los equipos de apoyo a Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid.

Indicó que, de acuerdo con el plan del comité, hasta después de presentar oficialmente la plataforma para su entrada en operación, se daría una capacitación. Primero se indicó que sería a las 15:00 horas, luego se pasó para las 17:00 horas y fue hasta las 20:00 horas cuando el frente informó que “tuvimos reunión con los equipos de aspirantes para presentarles la plataforma desde la que podrán recabar las 150 mil simpatías ciudadanas validadas”.

Explicó en redes sociales que “habrá dos vías para el registro: la universal, abierta a la ciudadanía a través de una página web, y la de los y las aspirantes donde podrán acreditar hasta mil promotores”.

Además, que “los equipos de aspirantes tendrán manuales de funcionamiento de la plataforma y este comité organizador informará permanentemente a través de sus redes los procedimientos, actividades y avances”.

En entrevista radiofónica matutina con Joaquín López-Dóriga, la priista Beatriz Paredes vaticinó que el retraso y la desinformación era una “mala señal” del proceso.

Ante la duda “yo no he lanzado ningún mensaje ni ninguna plataforma previa, porque no quiero confundir”, aclaró.

El modelo del dispositivo que se dio a conocer para la recolección de las 150 mil firmas, consiste en registrar la fotografía del firmante y los datos de su credencial de elector.

Según representantes del PAN, PRI y PRD, el comité organizador les aseguró que ese método ya lo habían usado en aplicaciones del INE “sin problema alguno y con mucha sencillez”.

Algunos de los equipos de los aspirantes informaron que se adelantaron desde el lunes a preparar y afinar sus sistemas para armar sus redes de seguidores, simpatizantes amigos y familiares.