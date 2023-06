Ni provocaciones ni ocurrencias: Manuel Velasco

Malinalco, Estado de México. - Manuel Velasco Coello, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, lanzó un llamado a no caer en provocaciones y a evitar que la contienda se convierta en un circo de ocurrencias.

Desde el Pueblo Mágico de Malinalco, al sur del Estado de México, Velasco dijo que todos los aspirantes deben honrar el compromiso de respetar las reglas de la competencia que cada uno firmaron.

No se vale, señaló, que no se cumplan las reglas acordadas o se estén cumpliendo a contentillo sólo porque no les gustaron o porque se sienten en desventaja.

El senador con licencia advirtió que se deben hacer planteamientos serios sobre el futuro del movimiento y del país porque eso esperan los mexicanos de una contienda de ideas, de visiones y no un circo de ocurrencias.

“Es mucho lo que está en juego, ni más ni menos que la lucha del movimiento, lo construido hasta hoy por la Cuarta Transformación”, exclamó.

Velasco Coello puntualizó que de resultar electo representante de la 4T, encabezará una Coordinación de unidad con mujeres y hombres de las diferentes expresiones del movimiento, de las fuerzas políticas que apoyan la transformación y de la y los compañeros de competencia.

Asimismo, insistió en la urgencia de crear una Agenda Verde y de priorizar el cuidado al medio ambiente en todo el país.

Para ello, puntualizó que una agenda ambiental debe enfocarse en tres puntos principales: Bosques y Áreas Naturales Protegidas, Cambio Climático y Agua.

En este sentido, detalló que para la protección de bosques y Áreas Naturales Protegidas, es indispensable incrementar el presupuesto para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con la finalidad de capacitar a personal especializado que genere estrategias de vigilancia, conservación, restauración y turismo sostenible.

Agregó que se requiere fortalecer la recaudación de cuotas por pago de derechos para ingresar a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), y garantizar que ese dinero regrese al sistema de las ANP. También planteó alcanzar la Deforestación Cero al 2030, con lo que se busca evitar la tala ilegal a través de una policía especial que cuide los bosques y las ANP, el uso de sistemas de comunicación vía satelital y mejores certificaciones de maderas. Sugirió también implementar la ganadería regenerativa para tener mejor producción y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como recuperar la fertilidad de los suelos.

En materia de Cambio Climático, Velasco Coello insistió en implementar la enseñanza sobre este tema en todos los niveles educativos. Además, planteó que municipios y entidades federativas cuenten con Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que permitan establecer políticas públicas para reducir las emisiones en sus territorios.

También propuso atraer el financiamiento de países desarrollados para implementar políticas públicas en municipios vulnerables y contaminados; además, propuso que se aumente el impuesto al carbono a quienes más contaminen; trabajar para llevar energías renovables a todo el país y garantizar que todas las comunidades y pueblos indígenas de México tengan luz solar en sus casas; además exhortó a PEMEX a eliminar el venteo y las emisiones fugitivas de metano en sus procesos de exploración y producción.

Respecto al agua, Velasco Coello destacó que la política hídrica nacional deberá tener como prioridad garantizar el derecho humano al agua; también dijo que es indispensable que empresas e industrias del país reutilicen el agua en sus procesos de manera ilimitada, así como dar tratamiento a las aguas residuales antes de ser vertidas para proteger los ríos y océanos.

Finalmente, dijo que es necesario revisar y actualizar los instrumentos y tratados internacionales sobre el agua en zonas fronterizas, con la finalidad de adecuarlos a los impactos que genera en la región el cambio climático.