Elecciones 2024: Adán Augusto pone fecha para dejar Gobernación y buscar candidatura de Morena

Adán Augusto López buscará ser relevado de su cargo como secretario de Gobernación (Segob) para unirse a la carrera de la candidatura de Morena, para las elecciones presidenciales de 2024.

“Yo no voy a renunciar. Le he pedido al presidente que me releve del cargo de secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición ya de manera formal y dejo este cargo porque voy en la búsqueda de otro cargo. Pero siempre junto al presidente y acompañando y ayudando”, le dijo en un mensaje a medios.

Será el próximo viernes 16 de junio cuando este relevo se haga efectivo.

El lunes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también informó que dejará su cargo y renunciará de forma definitiva el 16 de junio. Antes, el canciller Marcelo Ebrard renunció como secretario y fue el primero en anunciar esta decisión.

Esta medida de renuncia forma parte de la lista de condiciones que deben cumplir las ‘corcholatas’ de Morena, como se conoce a los aspirantes, para buscar la candidatura del partido, según los acuerdos anunciados el la reunión del Consejo Nacional del domingo.

El Consejo de Morena espera que el 6 de septiembre se dé a conocer a la persona que abanderará a Morena, según la encuesta interna.

¿Qué edades tienen las ‘corcholatas’ de Morena?

En total, son seis personas quienes han levantado la mano para contender por dicha candidatura y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador -de 67 años- ha dicho que se retirará de la política para darle lugar a los jóvenes, la mayoría de los ‘destapados’ pertenecen a la misma generación que AMLO.

Hablamos de candidatas y candidatos de la generación baby boomer, que incluye a personas nacidas entre 1946 y 1964, cuando explotó la tasa de natalidad luego de la Segunda Guerra Mundial.

Esta generación de boomers suelen ser miembros de familias numerosas, con cuatro o más hijos e hijas.

Las ‘corcholatas’ tienen las siguientes edades: