Layda Sansores recibe sanción por violencia de género contra diputadas del PRI; debe disculparse

El Tribunal Electoral federal (TEPJF) determinó sancionar a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, a quien se obligará, entre otras cosas, a ofrecer una disculpa pública a un grupo de diputadas federales del PRI.

En sesión pública celebrada este martes, la Sala Regional Especializada resolvió que la gobernadora Sansores incurrió en violencia política de género, por sus dichos en su programa El Martes del Jaguar, del 5 de julio de 2022.

Aquella ocasión, Layda Sansores aseguró públicamente tener fotografías que legisladoras del PRI habrían enviado al líder nacional de su partido, Alejandro Moreno, algunas de ellas desnudas.

“Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a ‘Alito’ y ‘Alito’ con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, dijo Sansores.

Al analizar, una vez más el caso, la Sala Regional Especializada resolvió, por unanimidad de votos, que Sansores incurrió en violencia política en razón de género en agravio de las diputadas priistas.

Por ello, determinó que la funcionaria morenista debe ofrecer una disculpa pública a las diputadas priistas; además de que se le debe incluir en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, como medida de no repetición.

La y los magistrados de la Sala Regional Especializada del TEPJF señalaron que, al tratarse de una infracción grave, también se debe dar vista al Congreso de Campeche, al Tribunal Federal de Justicia y a la Secretaría de Gobernación, para que impongan la sanción correspondiente.

Gabriela Villafuerte, quien en la sesión actuó como Presidenta de Sala, urgió a contar con lineamientos que permitan alejar de manera radical y absoluta prácticas patriarcales, y evitar que las mujeres las repliquen.

“Es necesario que estos lineamientos permeen para que haya el conocimiento y nos alejemos de manera radical y absoluta, y las mujeres no repliquen las prácticas patriarcales”, dijo en su intervención.

Recordó que estamos en la antesala del proceso electoral federal el cual debe tener todo tipo de blindajes para que este tipo de casos no se repitan.

Dijo que lo dicho por la gobernadora no fue para proteger a las mujeres legisladoras, y tampoco es cuidar su integridad o dignidad, sino que fue todo, todo lo contrario. Además, criticó a los medios de comunicación por replicar la falta

“Esto que hizo la gobernadora y medios de comunicación, es una reiteración y reproducción de prácticas patriarcales en donde se ha pensado de manera errónea y de manera equivocada que los cuerpos o las vidas de las mujeres son una moneda que se puede utilizar en la crítica o en el debate político, no, definitivamente no, es un absoluto no”, apuntó.

El magistrado Luis Espíndola aseguró que los dichos de Sansores excedieron la libre expresión y constituyeron violencia política de género.

Además de que estimó que la funcionaria incurrió en violencia verbal, digital, psicológica y sexual. “Además de una infracción, se trata de una afectación a derechos”, agregó el magistrado, ponente del caso.

“Emitir mensajes con la intención de menoscabar, de disminuir las capacidades de mujeres en la vida pública, sexualizar su acceso a un cargo público, supeditar su capacidad a la subordinación a un hombre es violencia política de género”, indicó.

Esta sentencia aún puede ser impugnada por lo que la magistrada Gabriela Villafuerte determinó que la inscripción de Sansores en el citado Registro Nacional se hará hasta que la sanción quede firme. “Si se impugna y se va a Sala Superior, todos los efectos se van a pausa”, indicó.