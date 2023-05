Semar niega ‘totalmente’ que México produzca fentanilo y atiza a la DEA

José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, negó “totalmente” que se produzca fentanilo en México, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No lo vamos a negar parcialmente, lo vamos a negar totalmente (la producción de fentanilo)”, remarcó.

“No negamos que se hayan decomisado pastillas de fentanilo, el Ejército ha decomisado muchas, pero en las ciudades, no en los montes”, aseguró.

El almirante desmintió dos videos que fueron presentados como muestra de los laboratorios de fentanilo del Cártel de Sinaloa, en Barra de Tonina, en esa entidad, cuya autoría son los medios ingleses Sky News y Channel 4.

“Rotundamente decimos que no es un laboratorio de producción de fentanilo”, insistió.

Del video de Sky News resaltó que tienen ubicado el punto, denominado Barra de Tonina, pero en las imágenes la vegetación seca no corresponde al verde que tiene la sierra en la temporada actual.

En las imágenes se observa cómo transportan bidones mediante lancha, los cuales no tienen identificación alguna.

“En todos los laboratorios que hemos nosotros decomisado, tanto el Ejército como nosotros (la Marina), no hemos encontrado; si se trata de precursores, no hemos encontrado bidones que no tengan la característica de qué se trata”, detalló el titular de la Marina.

“Imagínense que lleven 20 o 30 bidones sin saber lo que llevan ahí. ¿Cómo lo van a mezclar? ¿Cómo saben qué es lo que traen esos bidones? Esto puede ser agua, puede ser combustible, pero, en fin, así lo sacaron ellos”, reprochó el secretario.

Resaltó que uno de los testimonios jamás menciona que se produce fentanilo, pues sólo están en palabras de los periodistas.

Del video de Channel 4, cuestionó que las personas salgan manipulando la presunta droga sin protección correcta, cuando el contacto en cantidades mayores puede ser mortal, e ironizó con el hecho de que los delincuentes se van a prestar para exhibir en la prensa “cómo esconden el supuesto fentanilo”.

“Todo eso lo vemos en laboratorios que producen metanfetaminas”, acotó.

De paso, el almirante criticó a Anne Milgram, directora de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), por hablar de México “para desviar la atención de los señalamientos” que enfrenta por unos contratos entregados por adjudicación directa.

“En esta entrevista, tengo entendido que a ella se le preguntó sobre el tema que tiene ahorita en litigio y lo desvió con esto, para que saquen sus conclusiones”, recordó.

“No es la autoridad, porque ella no es la autoridad, es una agencia que hoy en día está en tela de juicio en el propio Estados Unidos”, reviró para replicar las declaraciones en las que la funcionaria estadounidense asegura que el Cártel de Sinaloa se fortaleció con Los Chapitos y la producción de fentanilo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, le envió una carta para agradecer la reunión que sostuvo, el martes, con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad de la Casa Blanca.

“Nos dio respuesta, y que están agradecidos, porque estamos trabajando de manera conjunta en diversos temas, armas, migración, fentanilo”, aseguró.

El mandatario sólo exhibió la parte de la fecha de la carta para que “no vayan a pensar que los estoy choreando”, pero no quiso revelar el contenido.

Se le preguntó si en esa misiva Biden también le dio respuesta a la carta que él le envió para reclamar el financiamiento, a través del Departamento de Estado, a organizaciones que considera opositoras a su gobierno, a lo que respondió negativamente, pues “quizá aún no la recibe”.