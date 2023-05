AMLO afirma que el gobierno ‘ya no está al servicio’ de la IP

El gobierno federal ya no está al servicio de empresas ni éstas colocan a quien ocupe la Secretaría del Trabajo, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la comida en Palacio Nacional con motivo del Día del Trabajo.

“El gobierno actúa con independencia, como verdadero juez y no está sólo al servicio de empresarios o de banqueros”, dijo en su discurso.

Para ejemplo de esa subordinación, señaló que los empresarios siempre se negaron a aumentar el salario mínimo.

“La justificación de esta infamia era que el aumento al salario ocasionaba inflación. Una gran mentira, un vil sofisma de la tecnocracia al servicio de la oligarquía que en ese entonces mandaba en México”.

Ahora, el salario ha registrado un aumento de 90 por ciento en términos reales y se ha incrementado el reparto de utilidades. “Los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo no son impuestos por los potentados, ahora es Luisa María (Alcalde), no es una empleada de ningún empresario del sector minero, de los que expulsaron a Napoleón, ya eso no pasa ni volverá a pasar”, agregó.

El mandatario también resaltó que se han generado las condiciones para democratizar los sindicatos.

“Estos cambios, lejos de traer caos y una avalancha de huelgas, como algunos predijeron, han garantizado estabilidad y diálogo, como nunca antes las y los trabajadores se han involucrado en las decisiones fundamentales de sus organizaciones y han acudido a ejercer su voto directo, secreto, para poder elegir a sus dirigentes”, agregó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.

Al concluir la comida, la secretaria también destacó que el salario promedio de los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social ronda los 16 mil pesos. “Cuando llegamos estaba en 10 mil, entonces es un crecimiento de 19% en términos reales”.

Patricio Flores, secretario de Comunicación de la Confederación de Trabajadores de México, destacó que los sindicatos “acompañamos y respaldamos la política de recuperación salarial que ha venido instrumentando su gobierno, señor Presidente, porque era tiempo y era verdaderamente inaplazable”.

En el acto estuvieron también Alfonso Cepeda, del SNTE; Joel Ayala, de la FSTSE, Pedro Haces, de Catem; Abel Domínguez, de la CTC; Martín Esparza, de la nueva central de trabajadores; Ricardo Aldana, del sindicato petrolero; Víctor Fuentes, del sindicato ferrocarrilero, entre otros.