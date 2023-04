AMLO ignoró el TP01, pero es viajero frecuente de aeronaves de las Fuerzas Armadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador se subió el jueves al avión José María Morelos, también conocido como TP01.

No lo hizo para volar, sino para grabar un video anunciando su venta. No obstante, ha usado, no una, sino varias aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana como transporte presidencial.

Así lo revela la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en respuesta a una solicitud de transparencia ingresada por EL FINANCIERO, en la que se da cuenta de que el mandatario federal ha volado hasta en 44 ocasiones en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Eso, mientras el TP01 ha permanecido estacionado casi todo lo que va del sexenio, generando un costo de más de 87 millones de pesos, sólo por mantenimiento, resguardo y adecuaciones, sin contar el dinero que se destinó para organizar la infructuosa “rifa”.

De acuerdo con la Sedena, ese número de vuelos se efectuaron desde el 1 de diciembre de 2018 al corte del 5 de febrero, pero no detalló el número de vuelos por año.

Aunque a la secretaría encabezada por Luis Cresencio Sandoval se le solicitó el detalle de las rutas tomadas, se limitó a responder que “a diferentes estados del país”.

En el primer tramo de su sexenio, con el argumento de que no necesitaba un lujoso avión presidencial, el mandatario optó por volar en aerolíneas comerciales, desde Volaris y VivaAerobus hasta Aeroméxico pasando por la extinta Interjet. A partir de la segunda mitad de su gobierno, se hicieron virales algunos videos en los que los pasajeros que compartían vuelos comerciales con el Presidente, expresaban su inconformidad y coreaban alguna consigna en su contra, la grababan y la subían a redes sociales.

En fechas recientes ha sido más frecuente el uso de aeronaves de la Fuerza Aérea. López Obrador hizo uso de la FAM para estrenar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El Presidente también ha hecho uso de las aeronaves de la Fuerza Aérea para salir al extranjero, como cuando realizó una gira por Centroamérica y Cuba en 2022.

También el año pasado, se supo, a través de los cables de Guacamaya Leaks, que fue trasladado vía helicóptero de la FAM al Hospital Militar, para que se le practicara un cateterismo ante riesgo de infarto.

A la Sedena también se le solicitó el costo de los viajes del Presidente, pero refirió que “no se cuenta con la información”, y sólo desglosó las tarifas por hora de vuelo autorizadas por la Secretaría de Hacienda, las cuales rondan entre 100 mil y 130 mil pesos .