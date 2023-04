Simulacro Nacional 2023: CDMX reporta dos casos de crisis nerviosa

Las autoridades capitalinas reportaron saldo blanco por el Simulacro Nacional 2023 que simuló un movimiento de magnitud 7.5, con epicentro a 30 kilómetros al suroeste de Tierra Blanca, entre Puebla y Veracruz.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, informó que hasta ahora solo se han reportado dos casos de atención médica por crisis nerviosa.

“Agradecemos y felicitamos a los habitantes de la ciudad que participaron en este esfuerzo: niños y niñas de escuelas; jóvenes de universidades; instituciones públicas y privadas. Calificamos este esfuerzo como uno exitoso”, comentó.

La alerta sísmica sonó en 13 mil 945 altavoces en los siguientes estados:

Estado de México

Guerrero

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Puebla

Tabasco

Chiapas

La alerta también se escuchó en programas de radio y televisión que en ese momento se encuentren transmitiendo.

Más temprano, Sheinbaum tuiteó: “Se activa la Alerta Sísmica en la Ciudad. Inicia el Simulacro Nacional”.

Sistemas de transporte en la Zona Metropolitana del Valle de México se sumaron al operativo. Por ejemplo, el Cablebús detuvo su operación por algunos minutos.

El Cablebús detuvo momentáneamente su operación. (Alma Nayeli Reyes)

“A partir de este momento reanudamos la operación del servicio”, publicó minutos después.

En el caso del Metro de la CDMX, el servicio se detuvo por tres minutos. La operación continúa de manera normal.

Concluye el #1erSimulacroNacional2023, después de aplicar protocolo de actuación en caso de sismo, se reanuda el avance de los trenes. ¡Gracias por participar! https://t.co/TBpljXCSga — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 19, 2023

Capitalinos y capitalinas salieron de sus casas o de centros comerciales para participar del simulacro.

(Brenda Escudero)

¿'Chilangos’ se acostumbran a simulacros?

Cuestionada sobre el reducido número de incidentes durante el Simulacro Nacional de este miércoles, la jefa de Gobierno señaló que cada vez la ciudadanía está más ‘familiarizada’ con lo que debe hacer antes, durante y después de un sismo.

“Ese es el objetivo de los simulacros, la preparación física, psicológica y de todo tipo en caso de que ocurra un sismo. Cada vez hay mucho mayor educación y conocimiento, que no sea el susto, el miedo lo que nos domine”, apuntó.

La jefa de Gobierno añadió que se tienen identificadas 400 zonas de potencial riesgo en la capital del país. Las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán están entre las más vulnerables.

Sheinbaum también descartó que se vaya a realizar otro simulacro entre este y el del 19 de septiembre próximo. Recordó que la propuesta de su administración era realizar cuatro simulacros al año, pero tras la pandemia de COVID-19 se llegó a un entendimiento con la Coordinación Nacional de Protección Civil de solo realizar dos de manera anual.

¿Cuántos altavoces sí se activaron?

La mayor parte de los altavoces de la alerta sísmica funcionaron este miércoles detalló la la jefa de Gobierno.

La mandataria local indicó que, según datos del C5, se activaron 13 mil 772 altavoces, es decir, el 99.2 por ciento del total.

Juan Manuel García, coordinador general del C5, explicó que 121 altavoces fallaron por las siguientes causas:

51 por falla eléctrica

34 por falla de comunicación con el poste

33 por fallas en el enlace

3 por siniestro (destruidos)

En caso de que el altavoz cercano a tu zona no se haya activado, puedes reportarlo vía:

Llamar al 911

Comunicarse a Locatel (56 58 11 11)

A través de la página web: http://atencionciudadana.cdmx.gob.mx

Vía redes sociales del C5: Facebook: C5 CDMX / Twitter @C5_CDMX

¿Qué hacer durante un simulacro?

Para quienes estarán en sus lugares de trabajo o escuelas, ubica las rutas de evacuación y las zonas de reunión designadas.

Si bien esto es un simulacro, recuerda cumplir con los tres ‘nos’ durante los próximos minutos: no grito, no corro, no empujo.

Como parte del simulacro, identifica riesgos en el inmueble donde estás y sigue la asignación de responsabilidades que tu y tus compañeros hicieron previo al simulacro.

Si estás en el Metro, las autoridades del sistema de transporte comentan que debes seguir estos consejos: