Inicia Simulacro Nacional 2023: simulan sismo magnitud 7.5 con epicentro en Tierra Blanca

Inicia el Simulacro Nacional 2023: Ahora mismo la alerta sísmica suena en toda la Ciudad de México por un hipotético movimiento de magnitud 7.5, con epicentro a 30 kilómetros al suroeste de Tierra Blanca, entre Puebla y Veracruz.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la alerta sísmica suena en 13 mil 945 altavoces en los siguientes estados:

Estado de México

Guerrero

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Puebla

Tabasco

Chiapas

Ojo al dato: algunos estados realizarán el simulacro en un momento distinto del debido a su huso horario. Todos los estados se unirán al ejercicio a las 11:00 horas, excepto los siguientes:

Nayarit iniciará a las 10:00 horas

Sinaloa iniciará a las 10:00 horas

Quintana Roo Iniciará a las 12:00 horas

La alerta también se escucha en programas de radio y televisión que en ese momento se encuentren transmitiendo.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, tuiteó: “Se activa la Alerta Sísmica en la Ciudad. Inicia el Simulacro Nacional”.

Sistemas de transporte en la Zona Metropolitana del Valle de México se sumaron al operativo. Por ejemplo, el Cablebús detuvo su operación por algunos minutos.

El Cablebús detuvo momentáneamente su operación. (Alma Nayeli Reyes)

“A partir de este momento reanudamos la operación del servicio”, publicó minutos después.

En el caso del Metro de la CDMX, el servicio se detuvo por tres minutos. La operación continúa de manera normal.

Concluye el #1erSimulacroNacional2023, después de aplicar protocolo de actuación en caso de sismo, se reanuda el avance de los trenes. ¡Gracias por participar! https://t.co/TBpljXCSga — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 19, 2023

Capitalinos y capitalinas salieron de sus casas o de centros comerciales para participar del simulacro.

(Brenda Escudero)

Inicia el Simulacro Nacional: ¿Qué debes hacer?

Para quienes estarán en sus lugares de trabajo o escuelas, ubica las rutas de evacuación y las zonas de reunión designadas.

Si bien esto es un simulacro, recuerda cumplir con los tres ‘nos’ durante los próximos minutos: no grito, no corro, no empujo.

Como parte del simulacro, identifica riesgos en el inmueble donde estás y sigue la asignación de responsabilidades que tu y tus compañeros hicieron previo al simulacro.

Si estás en el Metro, las autoridades del sistema de transporte comentan que debes seguir estos consejos:

Permanecer en calma evitando gritar, correr o empujar

Seguir las instrucciones del personal calificado en el Metro

Usuarios que se encuentren en el andén al iniciar el simulacro deberán replegarse hacia las paredes

No rebasar la línea amarilla de los andenes

Usuarios que estén dentro de vagones al iniciar el simulacro no deberán intentar salir durante el protocolo

No invadir las vías del Metro durante el ejercicio

De ser posible, auxiliar a personas que lo requieran

No encender cerillos o encendedores en caso de corte eléctrico





Termina el Simulacro Nacional: ¿Qué ocurre después?

En los próximos minutos, escucharás a Helicópteros cóndor sobrevolando la Ciudad de México para descartar afectaciones por este hipotético sismo de magnitud 7.5

Se prevé que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y autoridades capitalinas den un informe sobre si se registraron incidentes durante el Simulacro Nacional.

En ya una ‘costumbre’ que no todos los altavoces de la alerta sísmica funcionen, un dato que también será comunicado posteriormente al simulacro.