Cae en CDMX ‘El Indio’, segundo al mando de la Mara Salvatrucha

La policía de la Ciudad de México capturó a José Wilfredo Ayala Alcántara, conocido como ‘El Indio’ o ‘El Indio de Hollywood’, uno de los líderes de la pandilla Mara Salvatrucha acusado de múltiples delitos en Estados Unidos, informaron autoridades este martes 18 de abril.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que en un operativo coordinado, agentes de esta dependencia, con apoyo de agentes la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad, a un hombre con orden de aprehensión en Houston, Texas.

“El detenido de nacionalidad salvadoreña era buscado por homicidio, robo agravado, portación de arma de guerra, uso de documentación falsa, entre otros”, apuntó la SSC aunque no se dio a conocer la identidad del detenido. Más tarde, The Associated Press confirmó que se trataba de José Wilfredo Ayala Alcántara ‘El Indio’.

Además, señaló el operativo que permitió localizar y detener al sujeto, en la alcaldía Cuauhtémoc, buscado por las autoridades de los Estados Unidos por diversos delitos relacionados con la Mara Salvatrucha.

La dependencia capitalina de seguridad indicó que la captura se dio en seguimiento a una denuncia ciudadana en la que se refería a “una persona extranjera, posiblemente integrante de un grupo delictivo que opera en centroamérica, que se encontraba de forma ilegal en el país, y que contaba con una orden de captura emitida por el condado de Houston, Texas”.

Tras la denuncia, los trabajos de investigación e inteligencia permitieron conocer que el sujeto “se ocultaba, con una identidad falsa, en los municipios de Mixquiahuala y Tunititlán, en Hidalgo, así como en el centro de la Ciudad de México”.

Tras una vigilancia fija y móvil se obtuvo la ubicación de un inmueble, donde posiblemente se resguardaba dicha persona, ubicado en la colonia (barrio) Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc.

Luego de que los agentes verificaron la identidad del hombre, de 55 años y de nacionalidad salvadoreña, fue detenido en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

A finales de marzo de 2022, el Congreso de El Salvador aprobó un fuerte endurecimiento de penas contra los miembros de pandillas como la Mara Salvatrucha en respuesta a la ola de homicidios que el país vivió en esa época.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones y generado picos de violencia a través de los años.