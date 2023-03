Calderón acusa persecución; ‘sí defendí a los mexicanos’, dice

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa puso en duda el veredicto del jurado de Estados Unidos que declaró culpable por narcotráfico a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de su sexenio, porque fue realizado con base sólo en testimonios de criminales confesos que fueron perseguidos, capturados y extraditados por su gobierno.

El exmandatario, entrevistado en el marco de la inauguración del Foro de Aviación y Turismo realizado en Madrid, España, consideró que existe de parte del gobierno mexicano una persecución de carácter político-mediático en su contra, ya que incluso se utiliza el fallo en Estados Unidos para exacerbar la misma.

Calderón Hinojosa declaró que es “un hombre de leyes” y lamentó que el actual gobierno mexicano, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, sea señalado por encubrir a los cárteles de las drogas: “Sí quiero enfatizar lo que he señalado: yo fui un presidente que actúa conforme a la ley. He sido el presidente que más ha combatido el crimen organizado en México, que no he dado ni tregua ni cuartel en el combate a los criminales y a todos los cárteles, incluyendo al del Pacífico; de hecho, la prueba de ello es que los testigos, que la mayoría fue utilizada en dicho juicio, fueron perseguidos, capturados y extraditados por mi gobierno”.

“Yo nunca negocié ni hice trato con criminales, y sí defendí a los mexicanos con toda la fuerza de la ley, con toda la fuerza del Estado, y lo volvería hacer, porque ese es el deber de cualquier ciudadano. Me duele lo que está pasando ahora en México, me duele que nuestro país sea señalado de la manera en que está siendo señalado por encubrimiento con los cárteles ahora. Eso nos obliga a todos a reflexionar cuál es la política correcta”, dijo.

De acuerdo con el exmandatario, respeta las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho; sin embargo, subrayó que, en lo personal, tiene muchas dudas del veredicto, porque él hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía: videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta y depósitos: “Todo fue con base en testimonios de criminales confesos”.