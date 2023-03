Se ‘unen’ Morena y PRI... contra MC que los acusa de pacto

Los dirigentes nacionales del PRI y de Morena respondieron a las denuncias del líder de MC, Dante Delgado, al asegurar que no hay “pactos” ni “acuerdos en lo oscurito” para “entregar” el gobierno del Estado de México a la llamada ‘4T’.

De nuevo envuelto en la polémica por sus presuntas negociaciones con López Obrador y Morena, el presidente priista, Alejandro Moreno, sostuvo que “no hay ni PRIMor ni pactos bajo la mesa” para el proceso electoral mexiquense.

Llamó a los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, a no hacer caso a las “afirmaciones desesperadas, irresponsables y calumniosas de la dirigencia de MC”. “El único pacto del PRI es con la coalición Va por México”, expresó.

Desde la sede nacional del partido y acompañado de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, de una decena de diputados y senadores del tricolor, Moreno Cárdenas respondió a las afirmaciones de Dante Delgado, quien argumentó que retiró sus candidaturas porque el PRI ya pactó con Morena y el gobierno federal “entregar” el Estado de México y quedarse sólo con Coahuila.

“Negamos lo que ha dicho la dirigencia nacional de MC, están desesperados, le hacen el juego a Morena, le quieren jugar al esquirol, al porro; son esquiroles y lacayos desde sus dirigentes nacionales. MC y Morena son lo mismo”.

Acusó que “Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez son unos traidores, esquiroles y vividores de la política” y en su partido “no tienen programa, proyecto ni ideología” y recordó que ambos fueron militantes del PRI. “Son falsos, calumniosos y cobardes”, reiteró.

Por su parte, Mario Delgado afirmó que “nosotros sólo hacemos pactos con el pueblo, no hacemos acuerdos en lo oscurito porque no los necesitamos; nosotros estamos con la gente”.

Explicó que en Morena “desconocemos la razón del retiro de las candidaturas de MC del Estado de México y de Coahuila; lo que sí sabemos es que los naranjas no tienen ninguna posibilidad de triunfo en ambas entidades, aunque no deja de ser extraño que decidan no participar”.

No obstante, admitió que el retiro de MC de las contiendas “nos beneficia en Morena porque, de acuerdo con las encuestas que tenemos en el partido, la gente que tiene pensado votar por MC tiene como segunda opción a Morena”.

“Es decir, la gente que quiere un cambio para terminar con los abusos, los saqueos y la corrupción que han caracterizado los 90 años de gobiernos del PRI, tiene claro que si no es con su partido será con Morena”, comentó.