Videorrobos de funcionarios de Campeche cimbran a la 4T

Los videoescándalos en los que aparecen el actual secretario de Educación de Campeche, Raúl Pozos Lanz; el jefe de la oficina de la gobernadora Layda Sansores, Armando Toledo Jamit, y la senadora de Morena, Rocío Abreu Artiñano, son una muestra de la corrupción de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidieron senadores de oposición.

La vicecoordinadora de la bancada del PAN en la Cámara alta, Kenia López Rabadán, consideró que los tres videos, difundidos en el noticiero En Punto de Televisa, en los que dichos servidores públicos reciben fajos de dinero en efectivo en una oficina del Palacio de Gobierno de Campeche, cuando el gobernador interino de esa entidad era Carlos Miguel Aysa González, actual embajador de México en República Dominicana, son la versión “remasterizada” del caso de René Bejarano.

“Los nuevos videoescándalos de Morena demuestran lo corruptos que son; esto que hemos visto es la nueva versión remasterizada de las ligas de Bejarano, gracias a estos videos que se han podido ver en Televisa, ahora ya viralizados en las redes sociales, pues nos recuerda muchísimo a aquellos videos de Bejarano, ¿se acuerdan?, cuando incluso se llevó hasta las ligas”, dijo.

La legisladora panista afirmó que si dichos funcionarios utilizaron ese dinero de manera ilegal en las campañas políticas, que llevaron a la gubernatura a Layda Sansores, tendrían que ir a la cárcel, ya que está penado por la ley.

Además, planteó la necesidad de que Aysa González sea removido como embajador de México en República Dominicana: “Claramente, en Morena son corruptos y corruptores, así es que ojalá y este Senado fije una posición. Ya ocuparon su mayoría para hacerlo embajador, pues ahora que ocupen su mayoría para removerlo del cargo”, agregó.

Incluso, opinó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, debe fijar una posición sobre “su amiga corrupta” Layda Sansores, a quien “tanto solapó cuando fue alcaldesa de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México”.

Por separado, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, advirtió que, tanto los funcionarios de la gobernadora Sansores –quien, dijo, está “bejaranizando” a la 4T–, como la senadora Abreu Artiñano, cometieron al menos 10 delitos, por lo que “la honestidad” de la 4T es “tan falsa como el sistema universal de salud de Dinamarca” prometido por el presidente López Obrador.

“La corrupción enoja a los ciudadanos, la corrupción enoja legítimamente a los mexicanos, y yo vi en el Código Penal Federal al menos los siguientes delitos: delitos por hechos de corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, remuneración ilícita, colusión y ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito”, puntualizó.

Para el legislador, al poder tipificarse hasta 10 delitos, los servidores públicos involucrados merecen, por lo menos, una pena de entre 30 y 129 años de prisión, si se acumulan aritméticamente dichas conductas.

Cuestionado al respecto, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, declaró que este caso debe aclararse ante la opinión pública.

“Tengo mucha confianza en la senadora Rocío Abreu; la he visto siempre actuar con mucha honestidad y rectitud en cuatro años, no voy a cambiar mi opinión. No lo sé, ella tendrá que comentar, pero Rocío Abreu ha sido una excelente senadora y no sé qué pasó”, añadió.