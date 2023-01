AMLO critica propuesta de Lozoya para reparación por Agronitrogenados: ‘Es muy poquito’

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó este miércoles que el monto ofrecido por la defensa del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para reparar el daño por la compra de Agronitrogenados no es suficiente.

En noviembre del año pasado, el abogado Miguel Ontiveros informó que ofrecieron 3.4 millones de dólares a la Fiscalía General de la República (FGR) para compensar los daños provocados en este caso. Previamente, Ontiveros envió un mensaje al presidente, en el que le dijo que están dispuestos al pago de esta cantidad.

“Es muy poquito, eso lo ve el Ministerio Público y Pemex pero no es esa la cantidad, aquí no se puede asegurar cuánto fue el daño pero sí hay peritajes y sí hay auditorías”, comentó el mandatario esta mañana.

Emilio Lozoya podrá seguir proceso en libertad si cumple con acuerdo

López Obrador remarcó que Emilio Lozoya podrá seguir su proceso en libertad siempre y cuando cumpla con el monto adecuado para resarcir el daño por la compra a sobreprecio de la planta chatarra de la empresa que en 2014 pertenecía a Altos Hornos de México: Agronitrogenados.

“Si no hay devolución del dinero, no hay reparación del daño, no podemos nosotros estar de acuerdo con la Fiscalía o con los jueces que son al final los encargados de decidir en este asunto”, sostuvo.

Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos e involucrado en la venta, ya ha devuelto 100 millones de dólares de los, al menos, 275 millones que pagó Pemex por la planta, señaló AMLO. A cambio de esto puedo continuar su proceso en libertad.

“Nosotros estamos de acuerdo porque necesitamos recuperar recursos para el desarrollo del país”, subrayó el presidente.

#EnLaMañanera | Para #AMLO, 'si el señor Lozoya está dispuesto a la reparación del daño' para enfrentar su proceso en libertad por el caso Agronitrogenados, no habría problema de seguir el proceso. Sin embargo, adelantó que el pago de 3.4 mdd que ofrece es muy poco. pic.twitter.com/tTlCPZQO9e — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 4, 2023

Aplazan audiencia de Emilio Lozoya hasta febrero

El abogado Miguel Ontiveros pidió que se pospusiera la audiencia por el caso Agronitrogenados por tercera ocasión el pasado 3 de enero, por lo que fue diferida para el próximo 16 de febrero. En la audiencia se decidiría si el exfuncionario era acreedor a los 15 años de cárcel solicitados por la Fiscalía.

La defensa de Lozoya argumentó que en estos momentos se encuentran en pláticas ambas partes para llegar a un acuerdo reparatorio. Ahora que ha sido concedido el aplazamiento de la audiencia, la defensa busca continuar con las negociaciones con las autoridades.

En un mensaje a medios posterior a la audiencia pospuesta, el abogado rechazó que se llevará a cabo un juicio ya que confía en que las autoridades aceptarán el acuerdo propuesto por la defensa del exdirector de Pemex.