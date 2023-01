Elección en la Corte: Hay una ‘lanzada’ contra Yasmín Esquivel, asegura AMLO

El escándalo en el que está envuelta Yasmín Esquivel por el presunto plagio de su tesis de licenciatura es parte de una “lanzada” en su contra por parte de la oposición, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, en la antesala de la elección presidencial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la cual contiende la ministra.

“Como imaginaron de que la ministra Yasmín era, en la mentalidad autoritaria que tienen estas personas, la designada por el presidente, pobre abogada Yasmín, toda una guerra de potentados, medios de información, columnistas, intelectuales del régimen, vendidos y alquilados, pero una lanzada contra la señora”, acusó.

Este 2 de enero, el pleno de la Suprema Corte elegirá a su nuevo presidente tras el término del periodo de Arturo Zaldívar el pasado 31 de diciembre. La elección se da en medio de la polémica de la ministra Yasmín Esquivel, quien fue acusada en un artículo de Latinus de copiar la tesis por la que obtuvo el título de licenciada en derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) de la UNAM.

De acuerdo con algunos líderes de opinión, Esquivel es la favorita de López Obrador para ocupar el cargo en cuestión, incluso después del escándalo. Sin embargo, el presidente aseguró esta mañana que no intervendrá en el proceso como solía hacerlo el poder Ejecutivo en sexenios pasados.

“Ya les expliqué que nosotros no tenemos posibilidad, ni siquiera nos importa, va a ser tarea eso sí de los que vengan, van a tener que reformar el Poder Judicial, que está muy mal, ahora se avanzó algo pero faltan convicciones, faltan ideales, faltan principios”, indicó.

#EnLaMañanera | "Imaginaron que la ministra @YasminEsquivel_, era la designada por el presidente y se hizo toda una guerra de potentados, medios de información. Ya les expliqué de que nosotros no tenemos posibilidad, ni siquiera nos importa”. @lopezobrador_ pic.twitter.com/fXTbHFQhJJ — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 2, 2023

“No tengo ahí ninguna injerencia de ningún tipo, si yo fuese como piensan mis adversarios quedaría quien el presidente decidiera pero no somos así, no somos iguales, no se puede gobernar México sin autoridad moral, si yo quisiera que quedara un ministro, una ministra, a ver, como era antes en lo oscurito le pido el favor que considere la posibilidad, no, prefiero ir a hablar con las comunidades de la Sierra Norte, de la Sierra Juárez...” agregó.

¿Quiénes aspiran a la presidencia de la Suprema Corte?

Esquivel Mossa es candidata junto con cuatro de sus compañeros, Alberto Pérez Dayán, Norma Piña, Javier Laynez y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La sesión está programada para las 12 horas y el ministro que sea electo tiene que conseguir por lo menos seis votos de los 11 miembros del pleno de la SCJN.