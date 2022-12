¡Pobre lomito! VivaAerobus entrega mascota de pasajera en otro vuelo y con caja rota

Las denuncias contra las aerolíneas por actuar con negligencia para transportar las mascotas de sus usuarios son frecuentes. Un nuevo caso fue reportado a inicios de semana por una usuaria de Twitter, quien acusó a VivaAerobus de olvidar subir a su perrita al vuelo donde viajaba y entregarla horas después en pésimas condiciones.

La usuaria @Sanrmzmarg contó a través de un hilo de Twitter que el 21 de diciembre tomó el vuelo VB1268 de Ciudad de México a Torreón con la aerolínea VivaAerobus. Con ella viajaría Sabrina, su perrita a la que entregó una hora antes de abordar, en perfectas condiciones.

Sin embargo, al llegar a su destino se dio cuenta que la caja de Sabrina no aparecía en la banda de equipaje. Al preguntar, una encargada le dijo que su mascota se había quedado en la capital. “Yo creo que se les olvidó allá meter a tu perrita en el vuelo que tú ibas pero ntp (no te preocupes) nos notificaron de inmediato y ya pusimos a tu perrita en otro vuelo, pero de otra aerolínea diferente a nosotros”, respondió.

Sabrina fue enviada en el vuelo 102 de Aeroméxico con llegada a las 10:20 horas. La encargada pidió a la usuaria que tomara asiento pues aún faltaban dos horas para que llegara su mascota. El vuelo arribó puntualmente pero el can demoró media hora más en salir. Al verla se dio cuenta que su transportadora marca Kennel estaba rota, sujeta con cinchos y envuelta en plástico. Hasta el encargado del equipaje reaccionó, “¿la entregaste así?”, preguntó sorprendido.

para "tranquilizarme" y enseñarme que Sabina "estaba bien y viva". Y solo me dice, puedes vete a sentar, porque faltan 2 horas. Cuando anuncian el vuelo 102 (venía puntual) Sabina demoró aprox 30 min más en salir y cuando me la entregan estaba la caja kennel en estas condiciones: pic.twitter.com/2xSi8bHx4j — Blanca Margarita (@Sanrmzmarg) December 21, 2022

Afortunadamente Sabrina no presentaba ningún daño pero eso no hizo sentir más tranquila a la usuaria quien advirtió sobre los riesgos de viajar con mascotas en ambas aerolíneas.

“Neta que horror el que me hicieron pasar y la angustia de esperar a que Sabina llegara bien. No puede ser posible que no tengan las preocupaciones necesarias para que nuestras mascotas lleguen bien. Cuando van a entender que no solo son animales, es nuestra familia”, escribió.

VivaAerobus entregará reembolso por mascota maltratada

Tras los hechos, VivaAerobus dijo a la usuaria que se contactará con ella en cuatro días, es decir el 25 de diciembre, para darle el reembolso total de los vuelos de Sabrina y pagar por su transportadora.

“Hola, Blanca. Gracias por reportarnos lo sucedido, este tipo de situaciones son muy importantes para nosotros, pues sabemos que tu mascota es parte de tu familia. Por favor, indícanos tu clave de reservación vía DM para brindarte asistencia desde este medio. Atentos”, escribieron en un tuit.