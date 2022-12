¿Cómo por qué o qué? ‘Corcholatas’ de Morena acuden a reunión de AMLO con legisladores

A pesar de que es reunión con legisladores, las ‘corcholatas’ presidenciales Morena arribaron al encuentro al que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional... con la excepción de Ricardo Monreal.

El primero en llegar fue Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quien se fotografió con los legisladores que estaban formados.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, fue la segunda en llegar por la calle Corregidora. Repartió selfies y saludos, y no faltó, entre los transeúntes que se acercaron, quienes le gritaron: “¡presidenta, presidenta!”.

En calidad de qué viene, se le cuestionó: “Nos invitaron, nos invitaron”.

A ellos se unió, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien también bajó de su auto.

Al encuentro, cuyo objetivo es agradecer a diputados y senadores por la aprobación del plan de reforma electoral, no fue convocado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, por haber votado en contra de la iniciativa.

“Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían”, sostuvo la semana pasada sobre su voto en contra.

Monreal también explicó que es una decisión personal y que no habla en representación de los integrantes de Morena.

“Aclaro que es un asunto estrictamente personal, no involucra al grupo parlamentario en el que participo, es un asunto que me mueve asumirlo con toda integridad y responsabilidad, incluyendo los desenlaces, las consecuencias o lo que de ello resulte”, dijo.

Fue apenas el lunes que el mandatario se expresó sobre si Monreal debería dejar su puesto como coordinador en la bancada morenista del Senado.

“Yo no estoy a favor de las expulsiones, ellos (los legisladores) deciden (si se mantiene como coordinador); a mí sí me gustaría, porque si no los adversarios van a hacer un escándalo”, remarcó en su conferencia mañanera.

“Un funcionario ya debe cuidar su recto proceder; ya no es aquello de que yo hago lo que quiero; pues sí, haz lo que quieras, pero cuando quieras pedir el voto te van a decir: ‘toma tu champotón’”, dijo.